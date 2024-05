Elezioni a San Lazzaro di Savena. Chi sono i candidati, le liste e i programmi

San Lazzaro si appresta ad un cambio di amministrazione. Dopo 10 anni con la sindaca Isabella Conti, i cittadini tornano alle urne. I candidati di questa tornata elettorale sono due: Marilena Pillati per il Partito Democratico e Alessandro Sangiorgi per Fratelli D’Italia.

Pillati, già vicesindaca di Bologna e attuale consigliera regionale scende in campo con l’endorsement di Conti, e le liste Pd, Azione, Europa Verde, M5s oltre che le civiche Futura San Lazzaro e Noi Cittadini. La candidata dem scende presenta un programma rivolto alle famiglie, la natalità, sostenibilità e il benessere della comunità. “La sfida attuale è quella di tornare sul territorio e portare avanti quelli che sono stati i risultati importanti che questa comunità è riuscita a realizzare” ha dichiarato Pillati.

Lo sfidante Sangiorni, consulente legale e consigliere comunale, vanta il supporto di Fratelli d'Italia, la lista unita di Lega, Forza Italia e Democrazia Cristiana e la lista civica "Progetto Comune per San Lazzaro". Il meloniano porta in città proposte a sostegno dei commercianti, ambiente, agricoltura e sicurezza. "In città c'è una forte mancanza di ascolto, soprattutto nell'ambito mobilità con i commercianti. Intendiamo coinvolgere di più i cittadini nelle decisioni del comune" ha detto Sangiorgi.

Liste a sostegno di Pillati

Partito Democratico San Lazzaro

Malpensa Marina

Cianciolo Bartolomeo

Taruffi Alice

Bernardini Lorenzo

Incorvaia Jenny Angela

Crispino Andrea

Chiodini Lucia

Montanari Simone

Mazza Michela

Monari Alessandro

Gori Elisa

Muscarnera Giuseppe

Orlandi Valentina

Cocchi Ales

Melotti Patrizia

Cavallaro Michele

Gubellini Morena

Sartori Claudio

Gualandi Celsa

Biagini Vittorio

Pieri Maria-Chiara

Zanaroli Cesare

Calanda Nadia in Dovesi

Ballotta Renato

Movimento Cinque Stelle San Lazzaro

Luciano tentoni

Pietro Latronico

Saverio Branà

Antonello Ingusci

Giulia La Face

Maria Rosaria Antonia Sorbo

Giuseppe Lo Iacono

William Troiano

Annalisa Pracucci

Alessandro Rorato

Francesco Coppola

Annamaria Ramazza

Antonio Marigliano

Marco Pasquali

Roberto Sconciaforni

Silvia Fava

Paola Guidi

Giuliano Di Bacco

Futura San Lazzaro

Sara Bonafè

Antonella Bettonte

Giacomo Baldazzi

Giulia Casini

Alessandro Ballestrazzi

Arianna Evangelisti

Davide Cristoni

Clara Fagioli

Graziano Franti

Emanuela Mengoli

Luca Giorgi

Morena Menti

Claudio Giovannini

Silvia Oberoi

Juri Guidi

Alessandra Orsi

Mauro Malaguti

Serena Selvaggia Pezone

Ludovico Romagnoli

Franco Lina Sacco

Giuseppe Rossi

Stefania Scarale

Alessio Zini

Chiara Zaniboni

Europa Verde

Beatrice Grasselli

Arturo Ciliegi

Francesco Filippi

Angelo Michelucci

Giacomo Perna

Roberto Calzolari

Danny Labriola

Valentina Marassi

Alessia Monti

Franco Centrone

Carla Lambertini

Giuseppe Pedrini

Alessandro Conte

Patrizia Martignani

Gianfranco Kolletzek

Alfredo Vigarani

Alessandro Pulga

Roberto Fiorentini

Rosaria Mandali ti

Antonella Lodi

Giordana Laurenti

Emiliano Villani

Azione

Alessandra Conti

Christian Roletti

Susanna Quadrelli

Enrico Bronchi

Beatrice Rossi

Giuseppe Ventimiglia

Claudia Ansalone

Luigi Angeletti

Marika Folli

Fabrizio Garaffa

Roxana Elena Apostol

Marco Cavara

Alessandro Alberti

Giuseppe Federici

Lorenzo Valentini

Mauro Coluccio

Giulio Volpe

Christian Cavazza

Noi Cittadini

Luca Melega

Monia Berti

Roberto Corazza

Sandra Caleffi

Fabio Cristiani

Angela Cicognani

Giordano Degli Esposti

Rita Masina

Fabio Fantuzzi

Annalisa Pasquini

Pierfrancesco Grazia

Sofia Piras

Luca Lugasi

Alessandra Rossini

Gianluigi Marzocchi

Tatiana Tubertini

Alberto Piras

Cristina Volta

Giacomo Recchia

Sara Zazzaroni

Alessandro Rossi

Ilaria Zocca

Luigi Trippa

Marcello Venuti

Liste a sostegno di Sangiorgi

Fratelli D'Italia

Roberto Amato

Maria Cristina Arbizzani

Leonardo Bastelli

Gaetano Bauso

Franco Bonarelli

Alessandro Bonfanti

Tristan Lorenzo Bonora

Petra Cacciari

Manuel Conte

Gabriele Giordani

Gaia-Sole Giorgi

Giovanni Host

Sara Iaboli

Alberto Malavolti

Luca Maurizzi

Maria Grazia Pallini

Massimo Privileggio, detto Privilegio

Carmela Rosa

Susanna Salviati

Fabio Schiassi

Franco Troccoli

Tristana Vanelli

Giuseppe Vecchiotti

Luciano Villani

Lista Lega-Forza Italia-Democrazia Cristiana

Massimiliano D'Errico

Giuseppe Astorino

Sara Bartolomei

Gianluca Bertolini

Marinella Brizio

Giuseppe Cevola

Marisa Paola Fontana

Valeria Gamberini

Paolo Giunchi

Veronica Granvillano

Riccardo Magrini

Annalisa Mancino

Vanda Marchesi

Tarita Marchetti

Graziano Montanari

Alessandra Prisco

Claudio Ribello

Simone Simoni

Elizabeth Sinardi Brunello

Giuseppe Spinelli

Mattia Di Placido

Walter Wang King

Alberta Zama

Pier Paolo Borghi

Rete Civica

Elisa Barbari

William Bonora

Paolo Littera

Michael Cavicchi

Bianca Spiga

Federico Pucci

Domenico Vizzini

Anna Maria Bergonzini

Amir El Sayed Fathi

Piero Paolo Fadda

Fernanda Sandri

Fabrizio Fanti

Ilaria Foschi

Franco Gallina

Angelica Nucara

Giovanni M. Martino