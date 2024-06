Europee e comunali, affluenza nel Bolognese: i dati parziali del 9 giugno

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si vota per il rinnovo del Parlamento europeo e per eleggere il sindaco e rinnovare i consigli comunali in 225 comuni dell’Emilia-Romagna. I seggi saranno aperti sabato 8 dalle ore 15 alle 23 e domenica 9 dalle ore 7 alle 23. Le operazioni di scrutinio per le europee inizieranno domenica 9 giugno appena concluse le votazioni, mentre lo scrutinio per le elezioni comunali avrà inizio lunedì 10 giugno alle ore 14.

Ecco come è andata l'affluenza alla fine della mattinata di domenica 9 giugno:

Europee, dettaglio affluenza ore 12 del 9 giugno nel Bolognese

Nel Comune di Bologna al voto, per il momento, il 29,96% degli aventi diritto. In tutta la città metropolitana il tasso è maggiore, ovvero al 33,01%, che è superiore alla media degli elettori alle urne in regione Emilia Romagna che alle ore 12 di oggi - 9 giugno - è ferma al 31,97.

Nel Bolognese il Comune più presente alle urne è quello di Fontanelice, dove alla fine della mattinata di domenica sono andati a votare già quasi la metà degli aventi diritto.

Comunali, affluenza alle ore 12 del 9 giugno

Fontanelice il comune più virtuoso: oltre il 45% alle urne.

In generale, dopo l'inghippo che sarebbe stato registrato ieri in un comune del Bolognese, dove gli elettori hanno trovato il seggio chiuso, oggi le operazioni di voto sono andate così:

Come è andata la prima giornata di voto

L'affluenza registrata alla fine della prima giornata di voto per le europee nel Bolognese.

I dati di affluenza per le elezioni comunali nel bolognese alle ore 23 dell' 8 giugno, comune per comune.

Europee, chi sono i candidati

Ecco chi sono i candidati appartenenti alle liste della Circoscrizione Nord-Est, in cui verranno eletti 15 dei 76 europarlamentari italiani.

Comunali, la mappa dei comuni e dei candidati in lizza

