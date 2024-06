Europee. Bonaccini, Meloni, Vannacci & gli altri: quanti voti hanno incassato a Bologna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Urne chiuse (con tonfo dell'affluenza anche sotto le torri). Il dado è tratto per la corsa al Parlamento europeo. Se a livello nazionale si è registrato il trionfo di Fratelli d'Italia, l'Emilia Romagna, così come la provincia di Bologna hanno invece mantenuto alta la fede rossa, dando al Pd il doppio dei consensi dei meloniani. I voti incassati dai candidati della nostra circoscrizione, quella di Nord est, sono quindi il riflesso della controtendenza con cui i bolognesi - dell'intera area metropolitana - hanno veleggiato verso le urne.

Nella terra felsinea il Governatore della Regione - Stefano Bonaccini - ha fatto incetta di preferenze (oltre 71.500), mentre la Premier Giorgia Meloni si ferma poco sopra le 42.500.

Molto sotto Lucano Domenico (capolista Alleanza verdi e sinistra) con 9.001 preferenze. Il generale Roberto Vannacci - schierato da Salvini per la Lega, non senza malumori - anche interni - riesce a conquistare quasi 7.700 voti nel bolognese, più di quelli recuperati da Antonio Tajani, capolista per Forza Italia, che si arena a 3594 voti.

Con un ulteriore stacco troviamo la capolista del Movimento 5 stelle, Sabrina Pignedoli , con poco più di 1580 voti, superata da Carlo Calenda (circa 2mila voti nel Bolognese) benché Azione sul nostro territorio abbia incassato meno consensi dei grillini.

Antonella Soldo - capolista Stati uniti d'Europa - supera le 1400 preferenze mentre guardando agli altri capolista abbiamo Stefano Bandecchi di Alternativa popolare che prende appena una manciata di voti (182), oltre il doppio ne incassa Sara Cunial. Exploit di Michele Santoro, in lizza con Pace, terra e dignità che ha convinto oltre 3600 bolognesi, ovvero più di quelli conquistati dal segretario di Forza Italia. Infine, si contano quasi su due mani i voti racimolati dal capolista di SVP, Herbert Dorfamann (14).

Qui di seguito la lista completa dei candidati della circoscrizione Nord orientale e le preferenze guadagnate da ciascuno di loro sul nostro territorio: