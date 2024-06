Elezioni europee, i risultati nella circoscrizione Nord-Est e a Bologna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Entra in nuovo corso il Parlamento europeo dopo il verdetto delle urne in occasione delle elezioni europee. Nella circoscrizione nord-est, in cui Bologna e l'Emilia Romagna sono inserite insieme a Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, sono stati eletti 15 candidati sui 76 che l’Italia esprimerà a Bruxelles.

Se nella nostra circoscrizione la vittoria va a FdI (con il 31,9% di voti), nel Comune di Bologna (così come nell'intera area metropolitana felsinea) il Pd resta saldo in vetta alle preferenze, con il 41.11% di voti, doppiando quindi i meloniani che sotto le torri si fermano al 20,29% (e in città metropolitana al 24.52% vs il 40.28% delle preferenze dem).

Anche l'Emilia Romagna rimane rossa con il 36,11% di preferenze al Partito democratico contro il 28,02% dei voti acquisiti dal Partito di Giorgia Meloni.

*Dati Eligendo

Chiusi i seggi alle 23 di ieri - 9 giugno - sono partiti gli scrutini e il conteggio dei voti per eleggere gli italiani del nuovo Parlamento europeo. In contemporanea si sono tenute anche le elezioni amministrative in 45 Comuni della città metropolitana (Amministrative: dati affluenza definitivi).

Alla fine della due giorni ai seggi, in Emilia Romagna ha votato il 59% degli aventi diritti (mancano però ancora una manciata di seggi da scrutinare), in calo rispetto al 2019 (67,28%). Nell'intera città metropolitana di Bologna al voto il 60,81% degli elettori (manca ancora qualche seggio all'appello): ancora in calo rispetto al 2019, la cui affluenza era al 67,75%.

Peggio della media regionale - e anche provinciale - va nel Comune capoluogo, dove ai seggi si è presentato solo il 57,31% (173.600 elettori) degli aventi diritto (mentre 5 anni fa erano oltre il 63%). Comunque meglio del dato nazionale che non arriva al 50% di affluenza alle urne .

Ecco chi erano i candidati appartenenti alle liste della Circoscrizione Nord-Est, tra cui verranno eletti 15 dei 76 europarlamentari italiani.

Come è andato il voto a livello nazionale e in Europa

A livello nazionale Fratelli d'Italia vola, bene anche il Pd. Il governo Meloni esce rafforzato dalle elezioni europee, FdI cresce rispetto alle politiche di settembre 2022 e si attesta intorno al 29 per cento. "Giorgia" è la candidata più votata in tutte le circoscrizioni tranne Sud: la premier sfiorerà i 2 milioni di preferenze personali. Il partito di Schlein è anch'esso in forte crescita, ben sopra al 24 per cento. Male il M5S, al 10 per cento. Non superano la soglia di sbarramento né Renzi né Calenda: per entrambi è un durissimo colpo. Non c'è nessun effetto Vannacci, la Lega è, come Forza Italia, sotto al 10 per cento. Notevole il balzo di Verdi-Sinistra, quasi al 7 (Ilaria Salis eletta). Lo spoglio per le elezioni comunali inizia solo oggi: Firenze, Bergamo e Cagliari verso il centrosinistra.

Guadando al voto in Europa Meloni si attesta come l'unico caso di premier in carica a vincere la competizione. Crolla Macron in Francia: travolto da Le Pen, convoca elezioni immediate. In Germania l'estrema destra umilia Scholz. L'Ue vira a destra, non è ancora un'inversione a U. La vecchia alleanza tra popolari, liberali e socialisti avrebbe i voti sufficienti per riproporsi imperterrita. In base alle prime stime il Partito popolare si conferma prima forza, seguono Socialisti di S&d e liberali di Renew Europe. Poi i conservatori di Ecr (il gruppo guidato da Meloni) e le destre di Identità e democrazia. Il peso di tanti partiti non iscritti ai grandi gruppi potrebbe però modificare istanze ed equilibri del prossimo parlamento (qui la spiegazione). Pallottoliere a parte, la vittoria in vari paesi di chi fino a pochi anni nessuno avrebbe avuto problemi a definire "estrema destra xenofoba e populista" è clamorosa. E avrà un peso negli anni a venire, perché i partiti architrave dell'Ue per mezzo secolo arrancano.