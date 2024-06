Una settimana prima delle europee si è svolta l’iniziativa per un “voto simbolico” che desse voce agli stranieri che non possono eleggere i propri rappresentanti in Italia e in Europa. Alle persone interessate è stata data una copia della scheda elettorale con gli stessi simboli di quella originale.

A Bologna sono stati allestiti sei seggi, uno per quartiere, e sono stati previsti anche “seggi itineranti" in bicicletta. Il voto è stato reso accessibile online tramite Qr code fino al 7 giugno. Inoltre, coloro che desideravano sostenere la causa, pur essendo già cittadini italiani, hanno potuto partecipare rispondendo a un quesito referendario sulla legge n.91/92 sulla cittadinanza, distribuito presso i seggi.

“Siamo entusiasti di segnalare che abbiamo registrato con soddisfazione una partecipazione importante, segno dell'impegno attivo di chi vive e lavora nella comunità locale. Ci siamo commossi nel vedere persone che votavano per la prima volta. Ci siamo divertiti come a una festa, e i seggi erano un luogo piacevole da frequentare. Tuttavia, ci chiediamo cosa spinga tanti cittadini italiani, che per secoli si sono battuti per ottenere il voto, a non andare alle urne”, dice Utibe Aniedi Joseph.

La campagna "Dalla Parte Giusta della Storia” della Rete per la Riforma della Cittadinanza è un coordinamento di singoli individui e attivisti che, individualmente o raggruppati in associazioni, promuovono azioni coordinate per sostenere la riforma della legge sulla cittadinanza. Dopo anni di mobilitazione e promozione capillare sul territorio, hanno deciso di promuovere iniziative congiunte per affrontare la discriminazione nei confronti dei cittadini stranieri in Italia.

I risultati

● Totale votanti residenti a Bologna senza cittadinanza: 221

● Totale votanti online: 15

Di cui 16 schede nulle o bianche

Le liste che hanno preso più voti sono state in percentuale:

Partito Democratico 46.72% Stati Uniti D'Europa 14.41% Movimento 5 Stelle 13.10% Alleanza Verdi Sinistra 6.99% Fratelli D'Italia 3.93% Libertà 3.93% Forza Italia 2.62% Pace Terra Dignità 1.75% Lega 1.31% Alternativa Popolare 0.87% Azione 0.44%

Il referendum, che prevedeva due quesiti, ha visto la vittoria del "Sì" in entrambi i casi.

● Quesito 1 - Sei d'accordo che chi nasce in Italia da genitori stranieri sia cittadino italiano da subito e che chi è arrivato da minorenne in Italia debba essere riconosciuto come cittadino italiano dopo cinque anni di residenza?

Risposta Numero di voti Si 225 No 13

● Quesito 2 - Sostieni l'introduzione del diritto di voto alle elezioni amministrative locali per tutti i migranti senza cittadinanza residenti a Bologna?