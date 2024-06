Elezioni Casalecchio. Il leghista Pasquariello: "Saremo un’opposizione attenta e costruttiva"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“L'elettorato ha deciso, questa è la democrazia” così l’ha presa Enrico Pasquariello, candidato per il centrodestra nel comune di Casalecchio di Reno, quando guardando i risultati si è reso conto che al ballottaggio del 23-24 giugno si sfideranno il civico Dario Braga e il candidato del Pd Matteo Ruggeri a contendersi il titolo di primo cittadino.

Dopo tanto lavoro la destra è rimasta esclusa dal ballottaggio. Come ha accolto la notizia? Sperava di scontrarsi con Ruggeri?

Siamo contenti dello storico risultato su Casalecchio, abbiamo aumentato di un punto percentuale i voti del centrodestra rispetto a cinque anni fa e non siamo andati al ballottaggio per poche centinaia di voti, più una questione di sfortuna. Ora stiamo già lavorando per migliorare la squadra. Non abbiamo avuto paura di dire da dove veniamo, quale è la nostra storia politica e dove vogliamo andare.

La sua coalizione ha comunque preso abbastanza voti da eleggere qualche candidato. Cosa farà come prima cosa in veste di consigliere di opposizione?

La cosa più urgente a Casalecchio e che interessa di più ai cittadini è la viabilità al collasso e le spese troppo alte delle famiglie partendo dalle rette di mense scolastiche e nidi. C’è anche il tema sicurezza, che continua a rimanere sullo sfondo. Partendo da questi temi, saremo un’opposizione attenta e costruttiva, capace di mettere al centro il bene concreto del territorio e della nostra comunità.

Braga e Ruggeri, due candidati di sinistra, ma quale dei due sarebbe il più adatto, secondo lei, per Casalecchio?

Noi democraticamente lasciamo gli elettori liberi di votare come meglio ritengono, anche perché si tratta di scegliere tra il PD e una colazione che ha al suo interno persino Coalizione Civica.

Che ne pensa della questione dibattito? Braga dice di essere censurato perché Ruggeri non vuole fare un confronto.

Mi pare che Ruggeri abbia risposto che ha avuto problemi di famiglia; quindi, davanti a questo tipo di cose non si può fare altro che prendere atto.

Erika Seta, capolista e candidata alle scorse elezioni, ha detto che il dibattito solo fra lei e Ruggeri era stato organizzato perché lui credeva fosse meno preparato. Cosa risponde? È stato giusto, secondo lei, escludere Braga e Odorici?

In questa campagna elettorale non mi sono mai sottratto a nessun dibattito a prescindere dai partecipanti. Se Odorici o Braga mi avessero chiesto un dibattito a due con uno di loro avrei sicuramente partecipato, il confronto è sempre costruttivo. Poi sottolineo che il dibattito lo abbiamo organizzato assieme alla coalizione di Ruggeri, infatti chi ha prenotato la piazza era un nostro candidato.

Che giudizi ha sulle elezioni europee e che aspettative o speranze ha per le regionali?

La coalizione di centrodestra ha avuto un ottimo risultato. Per le regionali auspico una ventata di aria fresca per la nostra terra. Come Lega sono sicuro che avremo ottimi candidati per il consiglio regionale, volti nuovi, legati al territorio e conosciuti e apprezzati dalle persone per il loro lavoro nell’affrontare i problemi concreti. Siamo pronti a portare un approccio pragmatico e volto al bene dei cittadini.