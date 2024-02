Primarie Castel Maggiore, Burgone in lizza. La sua ricetta: "Più attività extra didattiche ai giovani"

Paolo Burgone si candida alle primarie del Partito Democratico in vista delle amministrative a Castel Maggiore. Avvocato civilista e assessore dal 2014, durante questo ultimo mandato ha coperto la delega delle Politiche per l’infanzia e l’istruzione e avviato vari cantieri per costruzione e ristrutturazione di scuole in tutta la città. Nel 2019 sono partiti i lavori per il nuovo polo scolastico in via Emanuela Loi e da poco è stata programmata la realizzazione di una nuova scuola media con un finanziamento record di 17 milioni. Burgone ha inoltre presentato due settimane fa un protocollo tra il comune e l'Usl per la creazione di una nuova Casa della Comunità volta a potenziare il welfare e i servizi per i cittadini.

A sfidarlo sarà il vicesindaco Luca De Paoli. Attualmente la sua candidatura è sostenuta dalla sindaca uscente Belinda Gottardi e dal primo cittadino di Bologna Matteo Lepore.

Si voterà per le primarie domenica 25 febbraio presso la sede Dem di Castel Maggiore in Piazza della Pace 9. I cittadini residenti nei 45 comuni della Città Metropolitana di Bologna andranno alle urne l’8 e il 9 giugno 2024, quando si voterà sia per le amministrative che per le europee. La direttiva del ministero dell’Interno è quella del via libera per il terzo mandato nei comuni sotto ai 15mila abitanti, mentre in quelli sotto ai 5mila abitanti non c’è nessun limite di mandato.

Castel Maggiore è l’unico comune nella città metropolitana dove il Pd farà le primarie. Ecco quali sono i comuni con più di 15mila abitanti che andranno a votare: Casalecchio di Reno (Massimo Bosso); Castel San Pietro (Fausto Tinti), Castenaso (Carlo Gubellini); Medicina (Matteo Montanari); Molinella (Dario Mantovani); Pianoro (Franca Filippini); San Lazzaro di Savena (Isabella Conti); Valsamoggia (Daniele Ruscigno); Zola Predosa (Davide Dall’Omo).