Elezioni regionali Emilia-Romagna, c’è la data: ecco quando si voterà

C’è la data ufficiale per le elezioni regionali in Emilia-Romagna: i cittadini saranno chiamati alle urne domenica 17 e lunedì 18 novembre per eleggere il o la successore dell’ex governatore Stefano Bonaccini. Lo ha annunciato in un punto stampa nella sede in viale Aldo Moro la presidente facente funzione Irene Priolo, che martedì aveva già anticipato che il voto sarebbe stato "non oltre la metà di novembre". Le urne rimarranno aperte secondo gli orari classici previsti dalle norme del Ministero dell'Interno: domenica dalle 6 alle 22 e lunedì dalle 6 alle 15.

Ora la palla passa alla Corte d’Appello per l’ufficializzazione e la ratifica necessarie alle votazioni. Il responso della valutazione è atteso nelle prossime settimane. Tempi che non possono prescindere dalla pausa estiva imminente: per questo, spiega Priolo, "abbiamo deciso la prima data utile per fare in modo che le operazioni della Regione e della Corte d’Appello si svolgano il più velocemente possibile. Per questo abbiamo anticipato rispetto alla finestra aperta fino al 12 di dicembre". Attualmente sono due i candidati in corsa per la carica di presidente regionale: Michele De Pascale per il centrosinistra e la civica Elena Ugolini.