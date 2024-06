Elezioni regionali. Colla: "Io candidato idoneo? Bene avere valutazioni dalla collettività" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Per la selezione del prossimo candidato dem alle elezioni regionali - dopo l'addio del Governatore Stefano Bonaccini, eletto al Parlamento europeo - "la comunità del Pd ha scelto un percorso giustamente di partecipazione, di coinvolgimento anche delle altre forze politiche. Prima di dare i giudizi personali, vale per tutti, penso che sia bene avere delle valutazioni collettive, per quanto mi riguarda è la cosa più importante." Così Vincenzo Colla, assessore regionale al lavoro, a margine di una iniziativa sullo sviluppo economico del territorio, alla Festa dell'Unità Delle Due Madonne

Con l'occasione Colla commenta anche le recenti elezioni europee. Ha elogiato i risultati del Partito Democratico e di Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna: "I Governatore ha ottenuto un risultato storico, eccezionale, merito di una capacità personale e di aver governato bene questa regione. Ma devo dire che tutti i candidati hanno avuto buoni riscontri".