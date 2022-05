Elezioni a Budrio, la candidata Debora Badiali: "Basta nascondersi e dare colpe ad altri"

Debora Badiali ha 30 anni, vive da sempre a Budrio, ha studiato a Bologna, Forlì e Parma e oggi svolge la libera professione come project manager nell’ambito della comunicazione e dell’organizzazione di manifestazioni ed eventi. Non solo: è anche candidata sindaco a Budrio ed è supportata da 5 liste. Sono: PD Budrio, Articolo Uno per Budrio, Budrio Più, Europa Verde Budrio eDemos - Democrazia Solidale. Chi sono gli altri candidati: il sindaco uscente Maurizio Mazzanti (con le liste "Noi per Budrio" e "Vivi Budrio"), Gualtiero Via (Unione e Libertà - Gualtiero Via per Budrio) e Claudio Archetti (ista "Centrodestra Uniti per Budrio!"). Le elezioni amministrative si faranno il 12 giugno 2022 e nella stessa data si vota per i referendum abrogativi 2022 sulla giustizia.

Chi è Debora Badiali e da che parte della politica sta?

"Una donna di 30 anni cresciuta a Budrio che da oltre 10 anni si impegna per la propria comunità: prima nell’associazionismo, poi contribuendo a fondare il Partito Democratico e poi ancora guidando l'opposizione nell'ultimo mandato. Credo nei valori progressisti, nell'ascolto delle persone, nella partecipazione e nell’attivazione della comunità".

Quando ha deciso di candidarsi e con quali motivazioni?

"Inconsciamente avevo deciso già 5 anni fa, dopo che la nostra coalizione aveva perso per pochi voti alle ultime elezioni amministrative. Era il 2017 e il vento spingeva verso un cambiamento 'senza se e senza ma'. Questo cambiamento ha mostrato i suoi limiti e passo dopo passo abbiamo ricostruito e allargato la nostra rete, a partire dall’esperienza di Budrio Più, arrivando oggi a una coalizione larga e coesa. Ora Budrio è pronta, è pronta a rimettersi in moto dopo anni cupi e di chiusura. Per questo motivo, ho abbracciato tutte le nostre motivazioni dentro lo slogan della campagna, Apriti Budrio, consapevoli che la comunità ha espresso, con forza, il desiderio di rimettersi in marcia. Io ci sono. Noi ci siamo".

Quale la sua esperienza politica?

"Nel 2008 insieme ad altri giovani di Budrio ho contribuito alla nascita del Partito Democratico. Poi nel 2012, a vent’anni, sono stata eletta per la prima volta in Consiglio comunale e mi sono occupata direttamente di associazionismo e cultura.

Si può stare in consiglio in tanti modi. Io ho deciso di esserci e ho preso sul serio questo impegno: ho approfondito molto i temi amministrativi e promosso progetti, sempre insieme ai cittadini e alle associazioni, attraverso l’ascolto e il dialogo continuo. Dal 2017, sempre in Consiglio comunale, sono stata la capogruppo di opposizione. Anche qui ho studiato molto e ho comunicato tutto ciò che succedeva nel palazzo: non sono mai mancati l’impegno per Budrio, la voglia di conoscere e capire, sempre guardando ai bisogni della comunità e ai problemi del paese e delle frazioni".

Ci descrive il suo programma elettorale? Priorità e punti chiave?

"Innanzitutto i temi che fanno da cornice: un comune efficiente e aperto anche fisicamente; massima attenzione alle frazioni con progetti specifici e presenza costante del Comune; una Budrio capace di attrarre cittadini, investimenti e aziende dopo anni di arretramento.

Poi abbiamo proposte specifiche su molti temi: la scuola, il nido a sei mesi, interventi di viabilità con la Trasversale (Anas) da completare all’Olmo, chiarezza sui lavori pubblici, pulizia e cura degli spazi pubblici, valorizzazione delle eccellenze culturali, un Urp settimanale a Mezzolara, una sanità da presidiare anche politicamente, sostegno alle comunità energetiche e rete ciclabile in tutto il comune.

Su una cosa, apparentemente meno concreta, si deve cambiare completamente: il ruolo del Comune. Basta nascondersi e basta dare al colpa sempre a qualcun altro! Il Comune deve occuparsi dei problemi e delle opportunità anche quando non ha competenze dirette. Deve fare regia tra tutti i soggetti che qui si impegnano e lavorano: questo significa esserci e far crescere la comunità".

Di cosa ha bisogno Budrio? Come immagina questo comune dopo il suo primo mandato?

"Budrio ha bisogno di riaccendersi, di tornare a vivere, di sentirsi al centro di un progetto comune della Città metropolitana che con il sindaco Matteo Lepore, finalmente, guarda a una Bologna non più concentrata su se stessa, ma collaborativa e aperta alla provincia.

La nostra è una comunità orgogliosa, ferita da 5 anni di nulla. 5 anni dove siamo rimasti fermi. La pandemia ha contribuito, ma comunità vicine a noi hanno dimostrato che, anche durante la pandemia, si poteva gestire (e non parlo di gestire meglio) il rapporto con la comunità. Da noi, invece, nulla. Ora Basta. Apriti Budrio, anche per questo".

Un appello al voto?

"Tutti dovranno avere voce e potranno contare su una persona che non ha chiusure e non ne avrà mai. Sto cercando di dimostrarlo già dalla campagna elettorale. Budrio, oggi è già domani".

Delle vicende politiche dell'ultimo periodo che cosa l'ha colpita maggiormente?

"In questi anni, che mi hanno aiutato a comprendere quale fosse il mio percorso politico, oltre alla pandemia e alla guerra che stanno segnando le nostre comunità, sono rimasta colpita dalla vicenda di Patrick Zaki. Un coetaneo che così come me si è battuto per la verità e la democrazia. Un simbolo per una generazione di nuovi amministratori che spero possa trovare finalmente la libertà e possa ricominciare a vivere dove vuole e come vuole".

Tutte le liste:

“NOI PER BUDRIO MAZZANTI SINDACO” – collegata al candidato sindaco MAURIZIO MAZZANTI;

“VIVI BUDRIO MAZZANTI SINDACO” – collegata al candidato sindaco MAURIZIO MAZZANTI;

“UNIONE E LIBERTA’ GUALTIERO VIA PER BUDRIO” – collegata al candidato sindaco GUALTIERO VIA;

“DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE” - collegata alla candidata sindaca DEBORA BADIALI;

“ARTICOLO UNO BUDRIO” - collegata alla candidata sindaca DEBORA BADIALI;

“BUDRIO PIU’ ” - collegata alla candidata sindaca DEBORA BADIALI;

“PARTITO DEMOCRATICO BUDRIO” - collegata alla candidata sindaca DEBORA BADIALI;

“EUROPA VERDE PER BUDRIO” - collegata alla candidata sindaca DEBORA BADIALI;

“CENTRO DESTRA UNITI PER BUDRIO ! “ - collegata al candidato sindaco CLAUDIO ARLETTI.