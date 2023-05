Gualmini: "Urgenti fondi Ue per l'alluvione". E Schlein convoca Pd su maltempo in regione

L’europarlamentare del Pd Elisabetta Gualmini si è attivata per “interrogare la Commissione Ue sull’esistenza di procedure di urgenza rispetto ai fondi da utilizzare” per dare una mano ai territori colpiti dall’alluvione di queste ore. Gualmini inoltre spingerà “perché il Governo richieda il Fondo Solidarietà europeo, che passa appunto attraverso una richiesta degli esecutivi nazionali”. Quanto sta avvenendo in Emilia-Romagna, sostiene l’europarlamentare dem, “è l'ennesima dimostrazione dei disastri naturali conseguenti al surriscaldamento globale, soprattutto nei nostri territori, tra i più fragili e a maggior rischio idrogeologico a livello nazionale".

L'appello dei senatori Pd

Domattina invece la segretaria del Pd Elly Schlein ha convocato una segreteria politica ad hoc sull’emergenza maltempo in Emilia-Romagna. Al centro dell’incontro le azioni che il Pd metterà in campo a supporto dei territori colpiti. Questa mattina intanto i senatori del Pd hanno lanciato un appello all’insegna dell’unità tra le forze politiche. “Sono sicuro che il Governo insieme con la Regione Emilia-Romagna sapranno trovare le risposte adeguate”, ha detto il senatore Pd Graziano Delrio, intervenendo in aula a Palazzo Madama anche a nome dei colleghi dem emiliano-romagnoli Pierferdinando Casini, Daniele Manca, Enza Rando e Sandra Zampa.

La Lega chiede l'Esercito

Ma dal centrodestra locale anche oggi sono arrivate voci critiche riguardo alla gestione dell’emergenza da parte della Regione. “Alla luce di una situazione oggettivamente drammatica per gli emiliano-romagnoli, soprattutto la domanda che va fatta all'amministrazione è un sola: cosa si poteva fare in questi dieci giorni?”, va all’attacco la capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti. Mentre la Lega, tramite il suo consigliere regionale Daniele Marchetti, ha chiesto l’invio dell’Esercito in Emilia-Romagna, le cui competenze "sono indispensabili in un momento così drammatico, per affiancare chi è già impiegato sul territorio".