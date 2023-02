Primarie PD, Schlein a Bologna per una sinistra "ecologista e femminista". Lepore tira la volata: "Sarà lei la nuova segretaria"

L’atmosfera è quella delle grandi occasioni. Ci sono politici e amministratori locali, c’è Max Collini degli Offlaga Disco Pax che interverrà poi dal palco; ci sono Alessandro Zan e Valentina Cuppi, c’è Roberto Morgantini delle Cucine Popolari e c’è Adelmo Cervi. Ci sono uomini e donne di tutte le età, ci sono le sindacaliste della Saga Coffee di Gaggio Montano, c’è l’Anpi e ci sono trentenni vestiti di tutto punto. E poi c’è il sindaco Matteo Lepore, la spalla perfetta a cui appoggiarsi, e infine c’è lei, Elly Schlein, nuova leader del Partito Democratico. Se sarà segretaria saranno i voti di domenica 26 febbraio a dirlo, ma intanto Schlein ha fatto il pieno di calore nella sua Bologna. Alla tappa bolognese della sua campagna elettorale per la segreteria del PD, arrivata alle battute finali, ci sono più partecipanti che sedie. A presentare dal palco del DumBo ci sono i consiglieri Mattia Santori e Mery De Martino: sono loro a introdurre gli interventi di Max Collini, di Laura Borrelli e delle altre sindacaliste della Saga Coffee e di Alberto Zucchero, attivista e animatore del Portico della Pace di Bologna.

L’intervento di Lepore

Le parole di Lepore sono quelle che chiudono le danze prima dell’intervento finale di Schlein. Quello del sindaco di Bologna è un intervento lungo e sentito, che strizza l’occhio alle generazioni più giovani, ai movimenti e ai collettivi, ma che non dimentica la tradizione politica del centrosinistra, riuscendo perfino nell'ardito tentativo di citare Zuppi e Gramsci nella stessa frase. Lepore incalza subito sulla Bossi-Fini, definita come “una delle leggi più razziste che questo Paese abbia conosciuto”. Investe Schlein come leader ("Sarà la prossima segretaria del PD") e ricorda le parole di Antonella Savino, la dirigente del liceo fiorentino davanti al quale, solo pochi giorni fa, alcuni studenti hanno subito un violento pestaggio da parte di alcuni attivisti del gruppo di destra di Azione Studentesca: “Antonella Savino oggi ha fatto il suo lavoro – dice Lepore citando la lettera firmata dalla dirigente scolastica – ricordando a tutti come il fascismo non sia nato come fenomeno di massa ma dai marciapiedi, dalle piccole cose. Ecco perché Antonio Gramsci diceva di odiare gli indifferenti, ma io sono anche d’accordo con il cardinale Zuppi quando dice che amare è meglio di odiare”.

Il discorso di Lepore si concentra su quella che definisce la “politica del noi: una sinistra che non deve vergognarsi delle sue stesse leggi, ma che recuperi le sue radici. Io mi sono stancato di spiegare agli elettori che la sinistra non esiste più”. Lepore cita la Costituzione e il suo articolo 11, quello sul rifiuto della guerra, e insiste nell’affiancare al nome del partito la parola ‘lavoro’: “Non era mia intenzione cambiare il nome, ma ci tengo al fatto che si parli di lavoro. Non per imitazione, ma per convinzione. Mi hanno stupito alcune risposte di autorevoli nostri dirigenti: certo, laburisti sì, ma il lavoro è una parola del Novecento. Come possiamo spiegare alle lavoratrici della Saga che il lavoro è un concetto del Novecento? Potevamo noi dire alla madre di un ragazzo di Borgo Panigale che lo scorso anno è caduto da un ponteggio ed è morto che il lavoro è un tema del ‘900? O a chi è morto in alternanza scuola lavoro?”.

Accanto al tema del lavoro, il sindaco mette quello dell’ambiente: “Lavoro e ambiente devono andare assieme: noi dobbiamo recuperare un modello di critica al capitalismo. Se il modello economico nega i diritti, allora il modello va cambiato. C’è uno spettro che si aggira per l’Europa? Può darsi. Ma forse qualcuno si è stancato di dire che va sempre tutto bene”.

Il discorso di Schlein

Dopo un’abbondante dose di applausi, Lepore lascia il palco a Schlein. Quello della candidata alla segreteria del Partito Democratico è un discorso lungo più di quaranta minuti in cui la deputata tocca i più disparati temi: lavoro e ambiente, sì, ma anche diritti, istruzione e sanità. “In questa lunga campagna abbiamo ascoltato tantissime cose: storie tristi e di sofferenza, ma anche persone che combattono e che non vogliono arrendersi. Pensate all’astensione che abbiamo visto alle politiche e recentemente alle regionali: ecco, sono soprattutto i più poveri a rinunciare al voto. Questa è una ferita che dobbiamo ricucire”. L’idea di Schlein è quella di un partito tutto nuovo: la deputata cita Alexander Langer e conta le ore alla fine del PD come “partito patriarcale in cui le donne sono buone solamente per fare le vice. È finito il tempo in cui alle donne si dice dove stare: con la nostra sorellanza saremo noi ad autodeterminarci”.

Schlein parla di inclusione e dice di vergognarsi di “vivere in un paese dove le aziende preferiscono pagare le multe piuttosto che assumere persone con disabilità”, parla di una politica ambientale “che non sia green-washing”, parla di sanità pubblica dove “il welfare non sia un costo ma un investimento” e parla di diritto alla casa, di redistribuire potere e denaro e parla dei decreti Poletti e del Jobs Act, un errore che “ancora oggi ci viene rinfacciato”.

Le battaglie, assicura Schlein, saranno in favore dello Ius Soli, del ddl Zan, conro la Bossi-Fini e contro il dl Calderoli. Schlein chiude poi il suo lungo intervento ringraziando Bonaccini per il lavoro svolto insieme, sottolineando però come la buona amministrazione non sia una linea politica e che alla sinistra italiana serve una linea "inclusiva, ecologista e femminista”.

Infine, la candidata ringrazia la sua città adottiva, quella Bologna dove ha imparato a fare volantinaggio e dove ha assistito per la prima volta ad un comizio politico: “Da qui – conclude Schlein – riparte la consapevolezza per un futuro migliore”. Applausi, abbracci e selfie. Appuntamento a domenica.