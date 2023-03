Schlein sul palco della CGIL apre alle opposizioni: "Sul salario minimo troviamo una sola proposta"

È arrivato il momento per Elly Schlein di prendere in mano il capitolo delle alleanze, tema spinoso e per questo tenuto in stand by durante la campagna per le primarie. Ma il palco del congresso nazionale della CGIL in corso a Rimini, con il segretario Maurizio Landini a fare da padrone di casa a tutti i leader dell’opposizione – Carlo Calenda di Azione, Giuseppe Conte del M5S e Nicola Fratoianni di Sinistra italiana – obbliga la nuova segretaria del Pd a non poter più ignorare la questione. “Credo che ci siano battaglie comuni che come opposizione possiamo portare avanti in Parlamento e nel Paese e dobbiamo capire quali sono, io metterò il mio piccolo contributo”, ha spiegato Schlein, dopo lo scontro di ieri alla Camera con la premier Giorgia Meloni durante il question time.

Schlein e i temi caldi del lavoro: "Salario minimo, contratti a termine e salari bassi"

Un primo tema sul quale cercare un punto di incontro tra le opposizioni e il sindacato, può essere quello del lavoro. "Ci batteremo per un salario minimo perché sotto una certa soglia non si può parlare di lavoro perché è sfruttamento - ha dichiarato Schlein - Ci batteremo perché ci sono più di tre milioni di lavoratori e lavoratrici che sono poveri, anche se lavorano. Sono disposta da subito a ragionare di come cambiare la nostra proposta e di come trovare una proposta unitaria", ha sottolineato. "In una situazione di alta inflazione e rischio per le famiglie, non possiamo accettare che ci siano salari così bassi e contratti precari. Accanto al salario minimo, ci sono le battaglie per la legge sulla rappresentanza che spazzi via i contratti pirata, e quella per riuscire a limitare i contratti a termine che condannano alla precarietà moltissimi giovani e donne di questi Paese", ha aggiunto la leader dem.

Il messaggio della leader dem a Conte, Calenda e Fratoianni

È lei la novità del dibattito organizzato dalla CGIL e moderato dalla giornalista Lucia Annunziata, il primo grande appuntamento politico, dopo l’assemblea nazionale del Pd, in cui la Schlein si presenta nel suo nuovo ruolo da segretaria dem. Poco meno di un anno fa Landini ne organizzò uno simile, con gli stessi ospiti, ma in quell’occasione in rappresentanza del Pd c’era l'ex segretario Enrico Letta. Allora il capitolo alleanze era ancora tutto da affrontare, e poi l’accelerata del voto anticipato portò ognuno ad andare alle urne per conto suo. Ma ora stando tutti all’opposizione lo scenario che si presenta è un altro. Per questo la Schlein al termine del dibattito tiene aperta la porta affinché la giornata di oggi possa essere il preludio a una nuova stagione per il centrosinistra. “Penso che dobbiamo proseguire il confronto su tutti i contenuti per essere più efficaci nel nostro ruolo di opposizione, chiudiamoci in una stanza, anche fino a notte fonda, per trovare qualcosa da fare insieme", il messaggio finale rivolto Conte, Calenda e Fratoianni.