Elly Schlein davanti ai cancelli di La Perla, al fianco dei lavoratori | VIDEO

Elly Schlein al fianco dei lavoratori de La Perla. Dai cancelli dell'azienda storica bolognese di biancheria intima la segretaria del Pd spedisce un messaggio al ministro Adolfo Urso perché "anticipi i tempi" del previsto tavolo di crisi, che rischia di slittare oltre la scadenza di metà ottobre. "Il messaggio è molto chiaro: non possiamo permetterci di lasciare sole queste lavoratrici", scandisce Schlein dal presidio davanti all'azienda bolognese.

"Questo e' uno stabilimento di eccellenza del vero made in Italy, bisogna trovare una soluzione, non si può lasciare spazio alla speculazione finanziaria. Serve un piano industriale e c'e' fretta, perché il tempo non è indifferente nella questione de La Perla". Già, ricorda la segretaria del Pd dopo aver parlato al megafono con le lavoratrici, "si è in ritardo di due mesi rispetto a quello che servirebbe per la stagione 2024-2025 e se si salta questa si rischia di non avere futuro per questo prezioso stabilimento in una filiera fondamentale e strategica per l'Italia".

Di qui l'appello al ministero delle imprese e del Made in Italy, perché "la proprietà si era presa l'impegno di fare un piano industriale. Non abbiamo ancora visto investitori seri e le lavoratrici non sanno nemmeno se domani effettivamente saranno pagare. Non è accettabile, il Pd e' al fianco di queste lavoratrici, non possono pagare sulla loro pelle la mancanza di politica industriale di questa proprietà ma anche del paese e del Governo italiano".

Raccogliendo le richieste delle lavoratrici preoccupate per i dilatarsi dei tempi per il tavolo di crisi, Schein ha assicurato: "Cercherò di sentire anche io il ministro, attiveremo i nostri parlamentari per riuscire ad accelerare questo appuntamento".