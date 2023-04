Emergenza casa, Felicori: "Un piano in più, se non vogliamo allargarci, alziamoci"

Se in passato a stagliarsi erano le 180 torri (secondo le fonti), oggi, sarebbero gli edifici. Almeno secondo l'idea dell'assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori, ovvero di concedere un piano in più a chi riqualifica il proprio immobile: "Bologna sta stretta in se stessa - ha detto l'assessore sui social - già da decenni l'immigrazione universitaria - una benedizione per la nostra città - ne satura gli spazi, peraltro controllati da una politica urbanistica sempre orientata a evitare che troppa offerta faccia diminuire i prezzi degli immobili. Ora si è aggiunta da anni la pressione del turismo - anche questa una benedizione, se fosse gestita".

"Come per le soffitte che diventarono mansarde"

E il bisogno di nuovi alloggio popolari "ai quali riserviamo più sentimenti che metri quadrati". Quindi se allargare la città non si può, anche perchè "dobbiamo fermare il consumo di suolo, se non vogliamo allargarci, alziamoci! La mia proposta è di regalare un piano a tutti gli isolati che si impegnino a qualificarsi in chiave energetica, conviviale ed estetica. Del resto è quanto è già avvenuto, di fatto, nei decenni scorsi, quando tutte le soffitte sono diventate mansarde".

PEr Felicori "l'idea ha anche altri valori aggiuntivi: mobilita il risparmio privato; distribuisce il vantaggio immobiliare sulla maggioranza della popolazione, che è proprietaria della casa in cui vive, anzichè nelle sole mani dei grandi attuatori; ottimizza l'uso delle reti". Gli interlocutori dell'assessore però hanno mosso l'obiezione riguardo alle problematiche statiche, in relazione alle norme antisismiche: "Qualcuno mi dice che è quanto fece Hausmann a Parigi, e questo mi sembra un incoraggiamento; altri che le soprintendenze non accetteranno mai che la proposta riguardi anche il centro storico, ma io per cominciare mi accontenterei di coinvolgere le mediocri palazzine della periferia degli anni '50 e '60, che potrebbero essere collegate fra loro in quota, avere tetti con giardini pensili e spazi comuni, ascensori, cristalli e colori".

Intanto il tema della carenza di alloggi in città e gli affitti alle stelle non riesce a trovare la quadra. Sabato, 1° aprile, la ministra dell'università e della ricerca, ha incontrato una delegazione di studenti, dopo le contestazioni all'inaugurazione del Camplus universitario in zona San Mamolo.