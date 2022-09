Costo energia, Bonaccini: "Tetto al prezzo del gas, altrimenti è tragedia per tutti"

Acquisto dell'energia con "costo calmierato, come per i vaccini, Europa acquirente unico". Sono le proposte del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, contro i rincari e l'inflazione che ieri sera al programma di Rai 3 "Carta Bianca" si è confrontato con Elisabetta Gardini, Fratelli d'Italia, candidata alle elezioni del 25 settembre alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Padova.

"In Europa siamo stati i primi a parlare del presso del gas, altrimenti è una tragedia per tutti - ha detto Bonaccini - ora siamo tutti d'accordo e proponiamo, per le imprese che rischiano di fermarsi e mettere in cassa integrazione, di raddoppiare il reddito d'imposta".

Il presidente chiede anche di intervenire " sugli extra profitti (i maggiori guadagni delle aziende energetiche grazie all'aumento dei costi del gas e dell'elettricità - ndr) e cercare di utilizzarli in parte per le famiglie e chi è più in difficoltà, come ha fatto la Germania".

Bonaccini ha ricordato che Ravenna verrà costruito il rigassificatore d'accordo con Cgil, Cisl e Uil, associazioni d' impresa, cooperatori e sindaci, mentre, fa notare "a Piombino il sindaco di centrodestra è alla guida della protesta per non farlo - e incalza - quando dite vogliamo nucleare, bisogna avere il coraggio di dire che il primo - impianto - sarà pronto tra 15-20 anni e dire adesso dove volete farlo. Il futuro non è del gas - conclude Bonaccini - sappiamo che deve essere delle rinnovabili. Nelle acque ravennati realizzeremo anche il più grande palco italiano di eolico e pannelli flottanti fotovoltaici, su questo non sento dire nulla da parte vostra".

Cos'è il rigassificatore

Struttura che riporta allo stato gassoso il gas naturale che viene trasportato dalle navi in forma liquida per questioni di spazio e in assenza di gasdotto. Il gas liquido viene sottoposto a riscaldamento facendolo confluire all’interno di tubi immersi in acqua di mare.

I lavori per costruire l'impianto di Ravenna potrebbero iniziare entro il primo quadrimestre del 2023 (approfondimenti su Ravenna Today).