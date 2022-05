Lutto nel mondo del terzo settore: morta Enrica Pietra Lenzi

E' morta a 94 anni l'ex senatrice ed ex presidente Aias Enrica PIetra Lenzi. Piacentina di origine, ma bolognese di adozione, Lenzi è stata nota in città per il suo impegno a favore dell'associazionismo e del terzo settore nel campo delle disabilità. Eletta come senatrice della Repubblica nel marzo 1994, Lenzi ha poi preso le redini dell'associazione spastici di Bologna fino al 2009.

"Per quasi trent’anni è stata la nostra presidentessa e ha parlato in nome delle persone con disabilità bolognesi, ha difeso le loro famiglie e contribuito ad innovare e a far nascere molti dei servizi ancora presenti in città per i cittadini con disabilità" scrive in una nota Aias Bologna.

"Ho avuto la fortuna di conoscerla quando divenni vicepresidente Ageop e mi rivolsi a lei per avere consigli -ricorda Francesca Testoni di Ageop ricerca- rimasi ammirata dalla sua capacità di visione e dalla sua forza di non farsi sopraffare mai dalle difficoltà e dalle delusioni, anche cocenti, come quella della mancata applicazione della legge sull’inserimento lavorativo delle persone disabili.

Il suo insegnamento resta una esortazione a tutto il mondo associativo affinché continui a battersi con vigore per la conquista e la salvaguardia dei diritti, per non disperdere quelli acquisiti e ciò che è stato realizzato nel corso degli anni".

Anche il sindaco Matteo Lepore ha portato il suo commiato. “Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Enrica Pietra Lenzi. Ci mancherà il suo impegno civile per il riconoscimento dei diritti e il miglioramento delle condizioni di vita delle persone disabili, iniziato in gioventù dopo essere stata tra le prime donne a laurearsi in medicina. Alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze”.

Le esequie si terranno giovedì 26 maggio alle ore 10:00 presso la Chiesa San Giacomo fuori le mura, via Pier Luigi da Palestrina 16.