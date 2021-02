"Svolta" Lega, Prodi: "Il pastore deve andare dove lo portano le pecore"

"Anche la Lega è costretta a dire: il pastore deve andare anche dove lo portano le pecore". Con una metafora, Romano Prodi inquadra la svolta 'europeista' del Carroccio. L'Europa "sputtanata com'era un anno fa adesso è ritenuta da tutti una cosa seria. E attrae. E' un bel cambiamento questo", ha detto chiaro e tondo il professore ieri, 9 febbraio, durante la presentazione del libro di Piero Fassino sulla storia del Pci, che punge gli "eredi dell'Ulivo" per non aver "ancora completamente imparato, scusate la frecciata".

"In questi giorni, anche in Italia- continua Prodi- io non riesco quasi a rendermi conto del fatto che chi voleva abolire l'euro, rompere tutto, a questo punto faccia un sostanziale inno all'Europa - dice, facendo riferimento alle ultime dichiarazioni di Matteo Salvini - Vuol dire che la politica si è mossa nel momento in cui l'Europa ha interpretato i bisogni della gente, l'ansia, l'angoscia dell'epidemia". Più in generale, sottolinea ancora "il populismo è proprio calato, anche se non credo che sia finito".

Il professore però aveva sperato in un esisto diverso della crisi di governo: "I numeri saranno risicati, ma ci saranno. Poi potranno anche crescere", aveva detto. (dire)