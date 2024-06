Elezioni europee al via, anche Bologna alle urne

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Bologna alle urne per le elezioni europee. Dalle ore 15 di sabato 8, alle ore 23 di domenica 9 giugno i seggi sono aperti in tutta la Città Metropolitana per votare il rinnovo del Parlamento europeo. In 45 Comuni si tengono anche le amministrative che eleggeranno le nuove giunte.

Chi sono i candidati

Ecco chi sono i candidati appartenenti alle liste della Circoscrizione nord orientale, in cui verranno eletti 15 dei 76 europarlamentari italiani.

Dove e quando votare

I seggi sono aperti sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. La sezione in cui ci si deve recare è indicato sopra la tessera elettorale. Da queste elezioni, informa il Comune, la sede delle sezioni elettorali numero 36, 39, 40 e 44 è la nuova scuola Carracci, via Felice Battaglia, 18, e non la scuola Armandi Avogli. Per votare è necessario presentarsi prima della chiusura dei seggi con un documento di identità valido e la tessera elettorale.

Chi può votare

Possono votare tutti i cittadini e le cittadine italiani che il giorno delle elezioni hanno già 18 anni, e i cittadini appartenenti a uno Stato dell’Unione Europea che hanno fatto richiesta in anticipo. Per la prima volta possono votare anche gli studenti e le studentesse fuorisede da almeno tre mesi temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella di residenza. In Emilia-Romagna sono 7713 i fuorisede che hanno chiesto di votare, circa 4mila a Bologna. Al seggio è necessario presentare anche l’attestazione di ammissione al voto richiesta in anticipo. Le sezioni elettorali dedicate al voto degli studenti e delle studentesse fuorisede sono al liceo scientifico Sabin in via Matteotti e sono suddivise per ordine alfabetico.

Come si vota

Bologna fa parte della Circoscrizione 2, denominata 'Circoscrizione nord-est', che comprende le regioni Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, e determinerà 15 sui 76 seggi assegnati all’Italia nell’Europarlamento. Gli elettori possono esprimere la loro preferenza per una lista specifica facendo una ‘X’ sul simbolo e, di fianco, scrivere il nome di uno o più candidati. È importante ricordare che, in caso di più preferenze, almeno una di queste deve essere per un candidato di sesso diverso dagli altri, altrimenti le preferenze successive alla prima verranno annullate. Non è consentito il voto disgiunto (cioè votare per una lista e contemporaneamente esprimere una preferenza per un candidato appartenente a una lista differente). Il sistema elettorale italiano è proporzionale e suddivide i seggi tra le liste concorrenti in proporzione ai voti ricevuti.

Sospensione Ztl e spostamenti ai seggi

Per favorire gli spostamenti verso i seggi elettorali, sabato 8 e domenica 9 giugno il Comune ha sospeso il divieto di accesso, circolazione e sosta nella Zona a Traffico Limitato e quindi il sistema di telecontrollo Sirio non sarà attivo dalle 14 dell’8 giugno alle 23.59 del 9 giugno 2024. Rimangono valide le restrizioni relative all'area T-day, via dei Falegnami e Strada Maggiore, Zona Università e piazza San Francesco.