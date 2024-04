Bonaccini saluta: ipotesi elezioni regionali il 24 novembre

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il nodo, alla fine, è stato sciolto: Stefano Bonaccini correrà per le elezioni europee come capolista nella circoscrizione del Nordest. L’annuncio è arrivato congiuntamente dalla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, e da un video diffuso sui social network da parte del governatore emiliano-romagnolo. “Oggi non finisce nulla, oggi è un nuovo inizio - ha detto Bonaccini -. Abbiamo ancora tantissima strada da percorrere insieme. Non possiamo consegnare l'Europa, dal mio punto di vista, a chi pensa di potere isolare l'Italia dal resto del mondo, a chi vuole alzare e costruire muri e assiste impotente alle guerre come se non riguardassero anche noi, a chi nega i cambiamenti climatici, o a chi protesta senza avere agito con competenza e capacità nel momento in cui le decisioni venivano prese”.

Le elezioni

Alla comunicazione arrivata da viale Aldo Moro sono seguiti numerosi messaggi di sostegno, da parte di alcuni colleghi del Pd, ma anche messaggi di dissenso, come quelli di Lega e Fratelli d’Italia. Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Assemblea legislativa, ha chiesto “le dimissioni da subito”, lasciando ai cittadini la possibilità “di tornare alle urne nel minor tempo possibile”.

Proprio dal destino di Fratelli d’Italia potrebbe passare la decisione del giorno del voto. Per ora, come scrive Il Resto del Carlino, la data più plausibile sembra quella di domenica 24 novembre. Lo stesso Bonaccini, nel video, ha detto che si andrà al voto in autunno. La data però potrebbe subire uno slittamento: in anticipo rispetto a novembre o più in là, magari all’inizio del 2025. Molto dipenderà dai risultati alle elezioni europee: il centrodestra potrebbe spingere per un voto anticipato in caso di ottimi risultati nelle votazioni dell’8 e del 9 giugno. In caso di scenario inverso, ci potrebbe invece essere una richiesta di rinvio del voto, anche se per il momento questa ipotesi appare meno probabile.