Europee, parlamentari eletti: riconferma per la prof Unibo Gualmini

Stefano Cavedagna ed Elisabetta Gualmini pronti a volare da Bologna a Bruxelles. Concluse le elezioni europee in Italia, entrambi sono stati eletti nella circoscrizione Nord Est, ovvero quella nella quale rientrava anche la città delle torri e il resto dell'Emilia Romagna.

Se per l'esponente di Fratelli di Italia (primo partito in questa tornata elettorale sia a livello nazionale che nella nostra circoscrizione) si tratta del primo mandato come parlamentare in Europa, per la dem è invece una riconferma, avendo già ricoperto la carica nel quinquennio precedente.

Dal ruolo in Regione, al Parlamento europeo: chi è Elisabetta Gualmini

Tra le fila del centrosinistra, Gualmini risulta la quarta più votata nella circoscrizione nord orientale con 57.055. Precedono la democratica solo i colleghi di schieramento Stefano Bonaccini, Alessandro Zan (che potrebbe essere assegnato in altra circoscrizione) e Alessandra Moretti.

Modenese di nascita - classe 1968 - ma bolognese di adozione. Già deputata europea (2019-2024), Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo (vicepreseidente).

Vicepresidente della Regione Emilia Romagna (2015-19, con delega al welfare, politiche abitative e cooperazione internazionale).

Lunga carriera universitaria

Alla carriera politica affianca la docenza, è infatti professoressa ordinaria di Scienza della politica, facoltà di Scienze politiche dell'Università di Bologna. È stata visiting scholar presso numerose università e centri di ricerca internazionali (tra cui la London School of Economics, la Humboldt Universität e il Wissenschaftszentrum für Politikforschung di Berlino, la UCLA e la UCB in California, etc.).

Ha scritto una decina di monografie e una trentina di saggi in diverse lingue straniere sulle politiche di welfare e del lavoro in prospettiva comparata, sulla pubblica amministrazione in Italia e in Europa e sui partiti in Italia.

Gualmini è anche stata presidente della Fondazione di ricerca "Istituto Carlo Cattaneo" e direttore del master in Gestione delle risorse umane presso la Alma Graduate School e direttore del master in Istituzioni e politiche europee dell'Università di Bologna.