Autonomia differenziata, pro e contro a confronto: intervista doppia Evangelisti -Caliandro | VIDEO

L'assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato la richiesta di un referendum abrogativo per la Legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Sono stati giorni intensi in via Aldo Moro, con una battaglia di emendamenti e interventi protrattasi fino a notte fonda.

La maggioranza ha eletto come rappresentante, che portasse la loro delibera alla Corte Costituzionale e alla Corte di Cassazione, il consigliere dem Stefano Caliandro, il quale ha dichiarato che la legge "viola il principio fondamentale dell'uguaglianza, della distribuzione dei poteri e crea condizioni che infrangono i diritti fondamentali dei cittadini".

Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha invece difeso l'autonomia come un "principio virtuoso che premia le regioni più meritocratiche", motivando così l'opposizione del suo gruppo al referendum. Se la Corte Costituzionale dovesse approvare il referendum, richiesto anche da Vincenzo De Luca, Presidente della Campania, saranno gli italiani a decidere alle urne il destino di questa legge.

A favore si sono espressi Pd, Europa Verde, Avs e Iv e il M5s. Compatto, invece, il centrodestra, che ha votato contro la misura. Alla fine, la delibera è passata con 28 voti a favore e 13 contrari.