L'ex assessore Lombardo nella segreteria nazionale di "Azione"

"Venerdì scorso sono stato nominato da Carlo Calenda nella segreteria nazionale di Azione". Lo scrive sui social l'ex assessore PD con deleghe in materia di politiche europee e relazioni internazionali, cooperazione internazionale, ONG; lavoro, attività produttive e Progetto “Insieme per il Lavoro” e politiche per il Terzo Settore.

Dopo aver lasciato i dem, Lombardo che alle primarie Lepore-Conti ha appoggiato la sindaca di San Lazzaro, è entrato in Azione, la formazione fondata da Carlo Calenda, diventando compagno di partito di un altro ex PD, Matteo Richetti.

"Ringrazio il Segretario (Carlo Calenda - ndr) per la fiducia che ha sempre dimostrato nei miei confronti - continua - un riconoscimento politico non solo per me, ma per la comunità politica di Bologna in Azione. Per quello che abbiamo fatto e per quello che insieme faremo".

All'indomani dei risultati dei ballottaggi, si iniziano a scaldare i motori per le elezioni politiche in programma nel 2023: ""Ho stima vera di Carlo Calenda, ho fatto campagna elettorale alle europee e lo ritengo un politico di talento e qualità. Ma gli dico che se vuole contribuire a far vincere la destra la prossima volta vada pure da solo". Ha dichiarato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, questa mattina ad Agorà estate su Raitre. Alle politiche dell'anno prossimo, secondo il governatore Pd dell'Emilia-Romagna, "potrà vincere la destra, questa destra, o potrà vincere un centrosinistra, che per me non deve essere un centrosinistra 'classico' ma una coalizione che non metta insieme i voti o gli alleati per battere gli altri, ma per provare ad avere una risposta convincente per il paese". (dire)

(Foto FB Marco Lombardo)