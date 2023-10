Gli ambientalisti di Extinction Rebellion in presidio, fissato incontro con Priolo

Lo sciopero della fame di Extinction Rebellion va avanti. Non basta l'incontro fissato per venerdì con la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, titolare della delega all'ambiente: i giovani che si battono contro il cambiamento climatico aspettano un atto concreto, un voto sulla loro proposta di una assemblea regionale sul clima che possa fare proposte più incisive per rallentare il global warming. Lo spiegano - come riporta la Dire - Pietro Corazza e Isabella d'Angelo durante il presidio in corso questa mattina sotto le torri di viale Aldo Moro sede della Regione a Bologna. "Siamo felici che ci concedano un incontro, anche se si è fatto attendere- dice Pietro- ma vogliamo atti. Non interromperemo lo sciopero della fame in base a questo. Per noi il segnale sarà l'approvazione della risoluzione presentata dai Verdi per la costituzione di una assemblea regionale sul clima". Si tratta di un organismo costituito da esperti ma anche da cittadini rappresentativi della popolazione regionale a cui verrebbe affidato il compito di elaborare proposte più incisive contro il cambiamento climatico da consegnare alle istituzioni, in questo caso la Regione, bypassando in qualche modo le consuete resistenze. "Vediamo se con Priolo riusciamo a definire i dettagli. Noi siamo radicali nelle proposte ma collaborativi, non siamo qui per protestare e basta", garantiscono i ragazzi di Extinction Rebellion.

Priolo: “Incontro occasione per ascoltare attivisti e raccontare quello che la Regione sta facendo"

La vicepresidente della Regione con delega all’Ambiente, Irene Priolo, è intervenuta oggi in Assemblea legislativa rispondendo a una interrogazione della consigliera Silvia Piccinini (M5s). La vicepresidente ha letto in Aula il testo di una mail inviata agli attivisti e ai genitori di uno di loro, Emiliano, studente dell’Alma Mater, che ha iniziato uno sciopero della fame.

“Sto seguendo con molta attenzione le vostre iniziative, per la verità non da oggi- ha detto Priolo-. Già lo scorso 22 marzo e, a seguire, il 6 aprile vi avevo proposto un incontro con una delegazione negli uffici della Regione. Capisco perfettamente la richiesta di dialogo e la necessità di un confronto che non sia solo tematico ma anche intergenerazionale. Il confronto, come dite, è fondamentale ma richiede di comprendere cosa la Regione sta facendo in tutte le sue pianificazioni e articolazioni, assumendo un approccio integrato, che guardano alla neutralità carbonica come il risultato di più azioni complesse”.

La vicepresidente, nella sua mail, aveva rinnovato l’invito – cui hanno risposto positivamente gli attivisti e la madre di Emiliano – a un incontro in Regione venerdì 13 ottobre. “L’ascolto dev’essere da entrambe le parti- ha ricordato Priolo- e quello di venerdì rappresenterà un’occasione per ascoltare le posizioni di Extinction Rebellion ma anche per raccontare quello che questa Regione- unica in Italia- sta facendo, ponendosi la neutralità carbonica come obiettivo. Stiamo affrontando un percorso complesso; sarà mio piacere- ha concluso- aggiornare anche quest’Aula dopo l’incontro di venerdì”.