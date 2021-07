Il civico Battistini candidato del centrodestra? "A me non hanno ancora detto nulla"

Fabio Battistini non conferma nulla. Nonostante la notizia sia girata sul web, nessuna ufficialità sul fatto che sia lui il candidato sindaco scelto dal centrodestra: "Nessuna comunicazione da Roma" spiega alle 18.40 di mercoledì 14 luglio. Ma tutto può cambiare da un momento all'altro. Abbiamo aspettato tanto e dovremo pazientare ancora.

Battistini sarebbe il "favorito" di Matteo Salvini e della Lega che ha fatto pressing per un civico, accantonando così il senatore Azzurro, Andrea Cangini, spinto, ovviamente, da Forza Italia. Fratelli d'Italia non ha messo veti, ma Giorgia Meloni ha chiesto di accelerare.

Chi è Fabio Battistini

Nato a Bologna "da genitori bolognesi" come tiene a specificare sul suo sito. Frequenta il Liceo Fermi, poi si Laurea in Giurisprudenza all'Alma Mater.

E' titolare di un’azienda commerciale nell’ambito della intermediazione della componentistica per l’industria. E' sposato con Caterina e ha 4 figli.

Impegnato anche nel sociale, come volontario nell’ambito dell’educazione giovanile e l’associazionismo familiare: "Sono stato tra i fondatori della Consulta delle Associazioni familiari e l’ho anche presieduta".

Poi la presidenza di Impegno Civico, fino alla candidatura a sindaco: "Per dare insieme a tutti coloro che amano Bologna una spinta, un cambio di passo e nuovi orizzonti alla Città, non solo a quella di oggi ma anche a quella che vogliamo costruire insieme per i prossimi decenni".