"Rave abusivo al Parco San Pellegrino", FdI attacca il Comune

Fratelli d'Italia attacca il Comune di Bologna dopo "l'ennesima festa abusiva notturna" al Parco San Pellegrino.

"La festa, organizzata dal Collettivo del liceo Copernico "Cope in Lotta", era stata pubblicizzata su Instagram dal 27 di giugno, con post e storie che lasciavano già immaginare cosa sarebbe accaduto. Proprio per questo - spiega il consigliere Stefano Cavedagna in una nota - in data 28 giugno come Fdi avevamo presentato un'interrogazione al Comune per segnalare la situazione che si sarebbe verificata, alla quale non solo non abbiamo ancora avuto risposta, ma rispetto alla quale il Comune non è intervenuto in alcun modo".

"Questa mattina si potevano trovare addirittura un fuoco acceso dalla notte precedente, due taniche di benzina, bottiglie abbandonate di alcolici, delle tende da campeggio e persino un frigo, che sarebbe stato alimentato con un generatore a benzina. Il rave party abusivo si è tenuto con musica ad altissimo volume per tutta la notte ed alcolici forniti a ragazzi, essendo rivolto agli studenti liceali. Nei post degli organizzatori l'invito a portare tutti degli alcolici per la serata. La situazione di degrado è evidente, come mostrano diversi video sui social dei frequentatori del parco".

"La Giunta comunale deve rispondere di questo fatto. L'evento, illegale, si poteva tranquillamente evitare, ed evitare il disturbo al riposo dei residenti oltre all'inquinamento irreparabile di uno dei parchi pubblici più belli di Bologna. Quando si parla di collettivi di sinistra che accendono falò sui prati ed abbandonano benzina usata come combustibile la Giunta non si preoccupa di operare scelte "green" e sostenibili? Tutto questo è gravissimo", conclude.