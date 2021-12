Federica Mazzoni, prima segretaria Pd. Da Zaki alla transizione ecologica, le prime battaglie

Federica Mazzoni sarà la prima donna della storia a guidare il Pd. La 35enne è infatti stata eletta segretaria dal congresso provinciale dei dem di Bologna, con quasi il 68% contro il 32% dello sfidante Dario Mantovani.

La notizia del risultato finale è arrivata mentre la democratica stava addormentando i suoi bambin. Come fa sapere Mazzoni ringraziando chi l'ha supportata e dicendosi enormemente emozionata

Le priorità di Mazzoni: da Zaki alla transizione ecologica

"La percentuale di consenso alla mia proposta, che in queste proporzioni non veniva riconosciuta a un Segretario da molti anni, mi dà ancora più forza per realizzare i cambiamenti profondi che servono al PD di Bologna. Una stagione in cui andremo e staremo nel mondo reale, costruiremo una nuova Sinistra contemporanea". Queste le prime parole della neoeletta, che ha anticipato le sue priorità. "A cominciare dalle battaglie politiche al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici, per una transizione ecologica giusta e una sanità territoriale efficace, e la richiesta forte dell'attribuzione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki che tutti aspettiamo qui a Bologna, casa sua".

Dedica alle donne

Infine la dedica alle donne. "Questo risultato lo voglio dedicare a tutte le donne, compagne, militanti, dirigenti, amministratrici, parlamentari che in tanti anni hanno combattuto non solo per loro stesse ma per tutte. Perché ogni loro passo in avanti è stato un passo in più che ha consentito oggi per la prima volta al PD di Bologna di avere alla propria guida una donna. Non dimentico da dove vengo, non dimentico il femminismo, non scordo la sorellanza dentro e fuori il PD, in politica e oltre", così ha chiosato Mazzoni.