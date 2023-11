Femminicidio Cecchettin, Schlein a Meloni: "Basta scontro politico, serve una legge per l'educazione affettiva nelle scuole"

Una legge che rende obbligatoria l'educazione all'affettività nelle scuole. È la proposta della segretaria del Partito Democratico ed ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein, poche ore dopo l'arresto in Germania di Filippo Turetta, principale indiziato per il femminicidio di Giulia Cecchettin. E lancia un appello al governo e a Giorgia Meloni: "Nei mesi scorsi e anche negli ultimi giorni mi sono rivolta alla Presidente del Consiglio Meloni, e pure oggi dico: almeno sul contrasto a questa mattanza di donne e di ragazze, lasciamo da parte lo scontro politico e proviamo a far fare un passo avanti al Paese."

La segretaria dem si rivolge a tutte le forze le forze politiche: "Serve un'azione che veda l'impegno concreto di tutte e tutti - si legge nella nota diramata -. Non basta la repressione se non si fa prevenzione. La politica su questo - continua Schlein - non si riduca a dichiarazioni e riti ripetuti. Dobbiamo fermare questa spirale di violenza che riguarda anzitutto gli uomini, perché il problema della violenza di genere è un problema maschile".

“Ci stringiamo al dolore inimmaginabile della famiglia e degli affetti di Giulia Cecchettin" - ha detto Schlein -. Ma perché sia fatta davvero giustizia, per Giulia Cecchettin e per tutte le altre donne uccise dalla violenza maschile, questo non basta. E non bastano il dolore e l’indignazione. Non possiamo continuare ad assistere giorno dopo giorno a questa strage. Ora basta - continua -. La cultura tossica del patriarcato e della sopraffazione ha attecchito anche nei più giovani. Se non ci occuperemo di educazione al rispetto e all’affettività sin dalle scuole non fermeremo mai questa mattanza. E non basterà mai aumentare solo leggi e punizioni che intervengono dopo le violenze già compiute: serve l’educazione, serve la consapevolezza. Se non si agisce già a partire dalle scuole e nella cultura per sradicare l’idea violenta e criminale del controllo e del possesso sul corpo e sulla vita delle donne, sarà sempre troppo tardi”.