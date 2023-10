Festa in piazza Santo Stefano, PD: "Senza richiedere alcuna autorizzazione"

Una festa in piazza Santo Stefano, con "musica ad alto volume" e "senza richiedere alcuna autorizzazione" al Comune.

La denuncia arriva dal capogruppo Pd in Consiglio comunale, Michele Campaniello e dal segretario cittadino del partito Enrico Di Stasi puntando il dito contro il movimento 'Una BOLOGNA che cambia' per l'iniziativa organizzata la sera di venerdì 29 settembre.

"L'associazione - attaccano - nota per essere vicina ad ambienti di destra della città, incurante delle più basilari regole della civile convivenza, ha organizzato in piazza Santo Stefano una festa, con musica ad alto volume senza richiedere alcuna autorizzazione agli uffici preposti del Comune".

Il capogruppo Pd e il segretario aggiungono: "Non siamo a conoscenza se vi siano state interlocuzioni con altre Istituzioni o richieste di autorizzazione di altra natura, ma questo non cambia la sostanza delle cose". Secondo i dem, infatti, "è inaccettabile che si possano organizzare eventi simili, in una delle piazze più belle della città, peraltro sottoposta a tutela". Per questo, mandano a dire, "ci aspettiamo che unanime condanna arrivi dalle altre forze politiche presenti in città che con una certa frequenza sollecitano l'amministrazione per richiedere il rispetto del sonno dei cittadini". Il movimento 'Una BOLOGNA che cambia' non è nuovo a iniziative e manifestazioni in città, anche nella stessa piazza Santo Stefano, dove nei mesi scorsi ha portato una raccolta fondi a favore degli alluvionati. Nel 2021 e a inizio 2022, invece, nella stessa piazza organizzò un aperitivo contro il green pass e le allora restrizioni ancora imposte a causa della pandemia. Altre iniziative sono state indette contro la città 30 e il progetto tram. Alle ultime elezioni comunali, il movimento appoggiò il candidato sindaco civico di centrodestra, Fabio Battistini. (Dire)