Al via la Festa nazionale dell'Unità 2021: "Più spazi aperti, punti tamponi e vaccini, ma niente ballo"|VIDEO

Oltre 5mila volontari, 200mila metri quadrati allestiti e poi decine di ristoranti, attività di volontariato e persino un punto tamponi e un hub vaccinale. Come da trazione, i numeri sono grandi per la Festa dell'Unità 2021 (26 agosto - 19 settembre) a Parco Nord che quest'anno ospita l'edizione nazionale, come annunciato dal segretario PD Enrico Letta.

"Non era scontato, abbiamo fatto un grande sforzo e vogliamo che sia un momento di gioia e allegria - ha detto questa mattina in conferenza stampa Lele Roveri, responsabile delle feste provinciali - tornano gli spettacoli, avremo un'arena concerti, ma abbiamo dovuto rinunciare al ballo quindi alla balera". Forte come sempre la presenza dei punti ristoro: "Un segnale forte per garantire una buona offerta", ma anche per assicurare la partecipazione di un settore fortemente colpito da 16 mesi di pandemia.

Roveri azzarda anche una previsione di incassi: "Non crediamo di fare i numeri precedenti al covid, ma di recuperare, quindi arrivare all'80% di quanto incassato nel 2019", mentre nel 2020 si era arrivati al 65%.

Le Festa precede di poco le elezioni amministrative e si incrocia con la campagna elettorale quindi parte della Fabbrica del programma di Matteo Lepore si trasferirà a Parco Nord.

Sarà un evento che "a partire da noi si svolgerà convintamente nel rispetto delle norme, una festa della ripartenza, ma anche di svago - assicura Maria Pia Pizzolante, responsabile nazionale delle Feste dell’Unità".

"Green pass e controlli per accedere alle sale, vi sarà anche un punto tamponi e un hub vaccinale - spiega Stefano Vaccari, Responsabile organizzazione Segreteria Nazionale PD - e poi 5 ex segretari, 110 incontri, 500 ospiti anche internazionali e la presentazione di 30 libri".