Festa unità 2022, Mazzoni: "Inaugura Letta, centralità del PD di Bologna" | VIDEO

Apre i battenti il 25 agosto nella tradizionale area del Parco nord l'edizione 2022 della Festa dell'Unità, quest'anno senza simboli, per via della campagna elettorale in corso.

A tagliare il nastro sarà, tra gli altri, il segretario dem Enrico Letta. Per la segretaria del PD di Bologna, Federica Mazzoni, si tratta di una conferma "della centralità del PD di Bologna".