L'ultima volta a Parco nord, la Festa dell'Unità 2023 apre con Schlein e i genitori di Regeni

Si aprono alle 19 i battenti della Festa de L'Unità metropolitana di Bologna, l'ultima nella storica location di Parco Nord.

Inaugura la kermesse la Segretaria PD Elly Schlein, i segretari dem di Bologna e dell'Emilia Romagna, Federica Mazzoni e Luigi Tosiani, il sindaco di Bologna Matteo Lepore e l'organizzatore Lele Roveri.

Il primo appuntamento è alle 21.30 è dedicato a Giulio Regeni, uil dottorando rapito a Il Cairo a fine dennaio del 2016 e ritrovato senza vita, ucciso, il 3 febbraio. Durante ’incontro, presso la sala Allende, verrà presentato il libro “Giulio fa cose”, con Alessandra Ballerini, Paola Deffendi, Claudio Regeni, Elly Schlein, modera Giuseppe Giulietti, con intervento di Federica Mazzoni.

"E’ una grande emozione perché è la prima volta che la famiglia accetta l’invito di un partito politico”, ha commentato Mazzoni.

Il programma del 25 agosto

Alle ore 21.00 in Sala Salvador Allende Casa Dei Pensieri presenterà “MARIA CALLAS.100 ANNI” con Dacia Maraini in collegamento online, Piero Mioli, Francesca Pedaci e He Yue, soprano Li Junchen, tenore Giovana Ceranto, pianoforte Conduce Mirta Carroli. Libro di riferimento: di P. Mioli “Giuseppe Verdi. Le nozze di musica e dramma”, NeoClassica Editore.

In Libreria sempre alle ore 21.00 la presentazione del libro “Il cibo della memoria”, a cura di Auser Bologna, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0.

Al Red Square a partire dalle ore 23.00 “DANCING QUEER”. Music and sounds powered by RED BOLOGNA.