Quello dell’anno scorso doveva essere l’ultimo valzer. Ma il Partito Democratico sembra averci ripensato: anche quest’anno la Festa dell’Unità si terrà al Parco Nord di Bologna, dal 29 agosto al 22 settembre. Niente cambio di location, almeno non prima del 2025: solo allora avverrà il trasloco nella nuova sede all’interno del parco delle Caserme Rosse.

Un dietrofront, riporta la Dire, dettato dai ritardi dei lavori del Passante. L’area, infatti, è vuota e nessun cantiere è ancora partito. L'occasione era ghiotta quindi, visto lo storico rapporto tra il Parco Nord e la festa dei dem. Un sentimento che è stato riassunto da Pierluigi Bersani, nuovo ‘testimonial’ della Festa dell’Unità, collegato via video alla conferenza stampa nella sede in via Andreini: “Non si sa se è il partito che fatica ad andare via dal Parco Nord o se è il Parco Nord che non riesce ad andare via dalla Festa”, sorride l’ex segretario nazionale.

“Colpo di scena, la Festa dell’Unità rimane al Parco Nord”, ha esordito la segretaria bolognese Federica Mazzoni a fianco del responsabile della festa metropolitana Lele Roveri e il tesoriere Valerio Gualandi. Era stata la stessa Mazzoni, mesi fa, ad annunciare il cambio di location: “Grazie ai volontari, perché è merito loro se la rifacciamo al Parco Nord con lo stesso numero di ristoranti”, potendo contare anche su “ragazzi giovani” che li gestiscono all’insegna di “un ricambio generazionale”.

Annuisce anche lo storico organizzatore Lele Roveri: "Il passaggio epocale verso la nuova locazione sarà molto impegnativo e intanto restiamo al Parco Nord, che ha caratteristiche che non si trovano da nessuna altra parte. Non facciamo salti nel buio, ma tutto in economia". Ma mette le mani avanti: "L'area delle Caserme rosse ha criticità, ma faremo le cose per bene. Nel frattempo, la Festa quest'anno sarà in linea con quelle degli altri anni. Eravamo già pronti a confermare tutti gli stand a Caserme rosse, nonostante tutto, ma poi si è ripresentato il Parco nord per i ritardi del Passante. Così, squadra che vince non si cambia"