Al via la Festa Unità, Letta: "Non c'è il mio nome, gli altri partiti personali" | VIDEO

"Sono fiero di essere il segretario di un partito che ha deciso di essere una comunità aperta e di rappresentare la politica del noi, non ha il mio nome nel simbolo" mentre alle prossime elezioni ci sono molti "partiti personali". E' il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ad aprire l'edizione 2022 della Festa dell'Unità di Bologna, che si svolgerà nel pieno della campagna elettorale.

Sarà una ker,essa senza bandiere "come ha detto un compagno, non ne abbiamo bisogno, noi i simboli ce li abbiamo nel cuore - ha detto la segretaria del Pd bolognese, Federica Mazzoni.

Il paese "ha un grosso problema con istruzione e formazione. Le statistiche dicono che siamo in fondo alle graduatorie europee, per questo abbiamo messo in campo una proposta complessa per dare agli insegnanti stipendi che siano nella media europea nel giro di cinque anni e per consentire a tutte le famiglie di cominciare da subito un percorso che eviti le disuguaglianze" ha detto Letta ai cronisti, dal momento che "troppi bambini si trovano in situazioni di disuguaglianza perché i genitori non riescono a mandarli alla scuola dell'infanzia. Il nostro progetto, invece, consente a tutte le famiglie di cominciare da subito un percorso che eviti le disuguaglianze".

"Nessun destino è scritto, vogliamo giocare fino in fondo e vincere questa partita, non corriamo per difenderci, noi corriamo per vincere" ha detto il segretario del Pd dell'Emilia-Romagna, Luigi Tosiani.

"Confesso una devianza - ha detto il sindaco di Bologna Virginio Lepore dal palco - sono un convinto antifascista" e essere uniti per battere le destre, questo è il nostro simbolo della Festa dell'Unità".

"Mi devo scusare in anticipo per due motivi. Primo perché purtroppo ho scoperto di essere affetto da una piccola devianza, nel senso che ultimamente mi sono riscoperto un inguaribile e convinto antifascista, lo confesso". Lo afferma il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.