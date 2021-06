"La Festa dell'Unità nazionale si terrà a Bologna": l'annuncio del segretario Letta

Sarà a Bologna la festa dell'Unità Nazionale. Lo ha annunciato il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ieri al parco Cevenini per sostenere Matteo Lepore alle primarie di domenica 20 giugno con una cena di autofinanziamento alla quala ha partecipato un migliaio di persone.

"Abbiamo deciso che la festa nazionale del Pd, la festa dell'Unità sarà a Bologna - ha detto il segretario - comincerà il 26 di agosto e terminerà il 12 settembre, verrò il primo settembre e lanceremo il grande percorso di allargamento del PD che si chiamerà 'agorà democratiche', perché noi guardiamo avanti".

"Grandissimo interprete del rilancio delle periferie" ed è il "grande testimonial" del boom turistico di Bologna, aveva detto Letta qualche giorno fa, Lepore "è serio, ha lavorato bene, sa di cosa ha bisogno" la città "ci sono molti, molti motivi per votarlo, per andare alle primarie a sostenerlo" essendo certi che "sarà un ottimo sindaco di Bologna" e infine "Io sono qui per questo e non mollerò finché non avremo vinto le elezioni politiche del 2023".

Il segretario si fa anche forte dell'ultimo sondaggio Ipsos che dà il PD come primo partito (20,8%), seguito, a sorpresa, da Fratelli d'Italia, mentre la Lega scivola in terza posizione, anche se ha dichiarato di non credere ai sondaggi: "Aver dato per la prima volta, dopo 4 anni, il Pd davanti a tutti vuol dire che ci siamo, che ce la giochiamo, che non è vero che siamo ai margini di chissà che cosa".

(Foto archivio)