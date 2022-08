Al via la festa dell'Unità: inaugura Enrico Letta, ma nessun simbolo PD

Il segretario del Pd, Enrico Letta, inauguerà la Festa de l'Unità di Bologna al via al Parco Nord giovedì 25 agosto, alle 19: novità dell'edizione 2022, per rispettare le norme, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, non potranno essere esposte bandiere e simboli del Pd.

Oltre al segretario dem, apriranno i battendi della Festa, la segretaria del Partito Democratico di Bologna Federica Mazzoni, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, il segretario del Partito Democratico Emilia-Romagna Luigi Tosianie e la Responsabile organizzazione PD Bologna Giulia Caciolli.

"Siamo nei tempi, l'organizzazione procede, il programma è pressoché ultimato nonostante le scorse giornate intense tra Bologna e Roma", annuncia la Federazione bolognese in una nota. La presenza di Letta consentirà di "sottolineare ulteriormente la centralità di questo momento", scrive il Pd. "Siamo felici che per la prima volta nella storia del Pd - osserva la numero uno del partito bolognese, Federica Mazzonic - il segretario nazionale abbia deciso di essere con noi a inaugurare la Festa de l'Unità del Parco Nord, una festa popolare, di comunità, di buona politica come siamo abituati a Bologna".

"Modifiche dettate dalla normativa"

Sarà una Festa "con qualche doverosa modifica dettata dalla normativa ma con l'anima e l'atmosfera che sempre hanno caratterizzato ogni Festa de l'Unità", afferma Lele Roveri, responsabile della Festa de l'Unità metropolitana: "Pertanto, è vero che sarà senza bandiere e simboli di partito ma ci sarà il logo tradizionale della nostra Festa. Il tutto verrà organizzato nel rispetto delle regole, come sempre è stato; regole che tutti i partiti politici devono rispettare", tenendoconto dell'esposto presentato da Fdi e le indicazioni fornite dal prefetto Attilio Visconti.

"Ringraziamo il prefetto per aver esplicitato e reso trasparenti elementi che già stavamo approfondendo da un paio di settimane - aggiunge Roveri - con le autorità competenti e con nostri legali. Con ciò ribadiamo che quella della Festa de l'Unità sarà un'occasione per fare buona politica riconoscendo che i 30 giorni di avvio della par condicio non coincidono con l'inaugurazione della Festa".

3.000 volontari

"Anche quest'anno avrà nove ristoranti, con la conferma del ristorante Antica ricetta, il ritorno del bar di Libera e la novità della Trattoria del Navile. Sono confermate - continua Roveri - anche le tre sale dibattiti e all'opera nei 25 giorni della Festa ci saranno oltre 3.000 straordinari volontari che ringraziamo sin da ora perché ancora una volta con generosità e dedizione garantiranno il regolare svolgimento di tutte le attività della Festa, compiendo anche un maggiore sforzo rispetto a tutti gli altri anni essendo impegnati a Parco Nord alla sera e durante il giorno nei territori per la campagna elettorale nazionale". A una settimana dall'inizio della Festa, "gli allestimenti stanno rispettando le tempistiche preventivate e già una buona parte dei volontari sono impegnati nel completamento del montaggio delle strutture, alcuni ristoranti sono già completamente allestiti. Insomma, ci siamo e l'appuntamento è per giovedì prossimo", conclude Roveri. (dire)