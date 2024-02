Fico Grand Tour, la Lega annuncia l'esposto: "Non pagherà l'affitto"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Le polemiche ancora prima di riaprire. Un esposto alla Corte dei Conti per verificare eventuali danni alle casse pubbliche derivati da Fico. Lo annuncia il consigliere regionale della Lega In Emilia-Romagna, Daniele Marchetti, intenzionato a chiedere alla magistratura contabile "verifiche su questa partita - come fa sapere lo stesso consigliere in una nota riportata dalla Dire - considerando il ruolo non marginale della Regione Emilia-Romagna quale socia del Caab", il centro agroalimentare di Bologna.

Alla base della decisione del Carroccio le ultime vicende di Fico, con lo stop e l'annuncio della riapertura del parco del cibo sotto l'insegna di "Gran Tour Italia". Certo che, contesta Marchetti, "sarà un gran figata: non pagherà l'affitto e beneficerà per l'ennesima volta del solito favore delle istituzioni". L'acquisizione al 100% del parco da parte dell'ex amministratore delegato di Eataly Oscar Farinetti "è avvenuta pochi mesi dopo l'annuncio della costruzione dello stadio provvisorio del Bologna calcio presso Fico-Caab ed è un'acquisizione che solleva dubbi e perplessità".

Tra l'altro Caab, "di cui la Regione Emilia Romagna è il terzo azionista per numero di azioni possedute e proprietaria dei terreni su cui opera la Fico srl - rileva ancora il leghista - ha dichiarato che per i primi due anni concederà l'utilizzo delle proprietà senza pretendere l'affitto, per poi richiedere un solo milione nel terzo anno di attività mentre dal quarto l'affitto si modulerà in base all'andamento economico del nuovo parco Grand Tour Italia".