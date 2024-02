Fine vita, la Lega tuona: “Inguaribile non significa incurabile”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È scontro per la delibera sul fine vita in Regione. Dopo l’ipotesi di Forza Italia ricorrere al Tar, l’assessore alla Salute Raffaele Donini ha annunciato alcune modifiche al testo, proprio con l’intento di evitare che, a decidere sulla sua legittimità, sia un tribunale e non l’aula di viale Aldo Moro. Ma le polemiche non si fermano. Sul tema è intervenuto il consigliere comunale di Bologna e capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto: "La Regione Emilia-Romagna ha emanato una delibera sul fine vita, senza averne competenza. Se vogliono legiferare in materia, possono chiedere ai loro rappresentanti di presentare una proposta in parlamento. Faccio lo stesso invito a tutti coloro che in questi giorni si sono dimostrati tanto veloci nel sostenere posizioni come quella della regione Emilia-Romagna, quanto lenti e smemorati nel parlare di cure palliative e cura a 360 gradi della persona. il legislatore emiliano-romagnolo, così come i tanti improvvisati esperti della materia che emergono in questi giorni, dovrebbe concentrarsi maggiormente sulla cura della persona a 360 gradi, adottando un approccio bioetico personalista in luogo di uno funzionalista, che tende a ridurre la persona a un mero insieme di funzioni e/o di capacità".

"Ogni persona è molto di più e merita una cura a 360 gradi, si lavori in questa direzione, invece che sposare la 'cultura dello scarto' oggi tanto diffusa. Inguaribile da un punto di vista biologico non vuol dire incurabile, anche una persona non guaribile ha diritto a essere realmente e pienamente accolta, curata e circondata di affetto, questa è la direzione per una umanità piena che mette al centro la persona. Si ritiri la delibera per concentrare sforzi e risorse in questa direzione" conclude il leghista.