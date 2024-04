Fine vita, il Governo fa ricorso al Tar contro l'Emilia-Romagna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dopo gli sconti nell’aula dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, le delibere con la quale la Regione Emilia-Romagna ha reso possibile ottenere il vai libera al suicidio assistito in 42 giorni sono finite di fronte al Tar. A presentare ricorso davanti alla giustizia amministrativa, il 12 aprile scorso, sono state la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero della Salute. Davanti al Tar dell'Emilia-Romagna è stato depositato un ricorso contro la Regione e in particolare contro la direzione sanitaria Salute della persona, per chiedere l'annullamento delle delibere.

Le motivazioni

Le motivazioni, riportate nelle oltre 20 pagine del documento, evidenziano una carenza assoluta di potere dell’ente di viale Aldo Moro in merito al tema, e la contraddittorietà e l’illogicità delle motivazioni introdotte nelle linee guida inviate alle aziende sanitarie per la gestione del suicidio medicalmente assistito. Tra i punti contestati, anche la creazione del Corec, il Comitato regionale per l'etica nella clinica, che è chiamato a esprimere parere - anche se non vincolante - sulle richieste dei pazienti.

Il provvedimento in Assemblea legislativa con Cappato

Le delibere erano state approvate a febbraio in Assemblea legislativa, non senza tensioni e critiche da parte delle opposizioni. Fuori dall'aula era arrivato anche il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, che chiedeva all'Emilia-Romagna di fare un passo in più, con una legge regionale su questo delicato tema. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, invece, aveva difeso i provvedimenti della giunta dalle critiche della politica e del presidente della Cei, arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi e dei vescovi della regione che si erano detti "preoccupati" per i provvedimenti di Viale Aldo Moro.

A portare all’attenzione la questione è stata la capogruppo di Fi Castaldini

La capogruppo regionale di Forza Italia, Valentina Castaldini, aveva già depositato un ricorso al Tar con alcune associazioni a marzo. “Sono molto contenta che il governo, con questo atto formale, confermi e rafforzi il lavoro di questi mesi, che mi ha portato a depositare un analogo ricorso lo scorso marzo – ha detto - . L’esecutivo ha ritenuto che la strada del ricorso che ho aperto fosse quella corretta e che ci fossero tutti gli estremi per annullare le delibere, come ho sempre sostenuto”.

“La soddisfazione è amplificata dal fatto che il fronte di coloro che ritengono che il modo di procedere della Regione sia giuridicamente discutibile e politicamente scorretto si allarga e arriva fino alla massima istituzione del governo. Questo rafforza una battaglia che non è solo giuridica, ma anche di difesa dei principi etici e democratici fondamentali” conclude Castaldini.