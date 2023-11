Flash mob contro la Tampon Tax:”Danneggiano donne e famiglie"I VIDEO

L'associazione 'Tocca a Noi' torna in piazza con realtà del territorio per incrociare le braccia nei confronti dell'aumento delle imposte

Bologna si mobilita contro la tampon tax del governo Meloni. Dal prossimo anno l’Iva sui prodotti igienico-sanitari per donne e bambini tornerà al 10% come lo era stata nel 2021, per questo l’associazione ‘Tocca a Noi’ affiancata da molte altre realtà sul territorio è scena in piazza. Bologna su unisce ai volontari di Firenze, Verona, Pescara, Modena, Velletri, Roma, Bergamo, Milano, Latina, Trani, Pomigliano D'Arco, Trento, Aosta e Bari che hanno organizzato anche loro delle manifestazioni in contemporanea a quella del Nettuno. Secondo i manifestanti, prodotti del genere non dovrebbero essere un lusso, bensì un diritto e “dovrebbero essere distribuiti gratuitamente nei luoghi pubblici”. Altre sigle che hanno aderito al flashmob di Tocca a Noi a Bologna: Sinistra Universitaria Bologna, Primavera degli Studenti, Giovani Democratici Emilia-Romagna, Unione Giovani di Sinistra Bologna, +Europa Bologna, associazione Paideia.