Focolaio Covid in Assemblea legislativa. Si corre ai ripari per la maratona sul bilancio da approvare

Focolaio Covid in Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna. Sarebbero quattro i consiglieri regionali, tutti del gruppo Lega, risultati positivi al virus. Di conseguenza l'ufficio di presidenza dell'aula è dovuto correre ai ripari, soprattutto in vista della 'maratona' di quattro giorni in Regione prevista da oggi e fino a giovedì 23 dicembre per l'approvazione tra l'altro del bilancio 2022 e del Piano regionale dei trasporti. Così informa la Dire che aggiunge come proprio in queste ore stia serpeggiando la proposta della presidente Emma Petitti ai capigruppo di tornare a restringere i numeri per le presenze in aula a 25 consiglieri, a rotazione, tra cui devono essere ricompresi appunto i capigruppo, i membri dell'ufficio di presidenza e i relatori dei vari progetti di legge all'ordine del giorno. Gli altri consiglieri e assessori partecipano invece da remoto.

Si tratterebbe quindi di un ritorno al passato, con le stesse presenze in aula dei periodi più accesi della pandemia. Il vicepresidente Fabio Rainieri, esponente del Carroccio, ha proposto anche di ridurre da quattro a tre i giorni di lavoro in Assemblea legislativa, sempre per garantire maggiori condizioni di sicurezza in aula.

L'idea però di 'tagliare' i giorni di convocazione dei lavori, al momento, non convincerebbe tutti. La riunione dei capigruppo per decidere il da farsi è ancora in corso, si attende l'esito.

(FOTO Assemblea legislativa, immagine di repertorio)