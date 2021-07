Elezioni Bologna, Forza Italia: "Riteniamo di poter convergere sulla scelta a candidato sindaco di Battistini"

“Il nostro primo ringraziamento va all’amico Senatore Andrea Cangini, personalità autorevole e carismatica, già direttore del QN e del Resto del Carlino, uomo di grandi capacità e visione, che avrebbe rappresentato un’ottima scelta come candidato sindaco per Bologna, essendo egli stesso figura di riferimento di più mondi e che noi abbiamo sempre considerato al di sopra della stessa politica e della stessa civicità. La storia politica di Forza Italia è da sempre segnata dalle lungimiranti intuizioni del presidente Silvio Berlusconi, e tra queste c’è soprattutto quella del centrodestra unito, di cui siamo ancora oggi tutti forti sostenitori. Per tali ragioni riteniamo di poter convergere sulla scelta a candidato sindaco di Fabio Battistini, stimato imprenditore ed “in campo” già da parecchi mesi, al quale assicuriamo il nostro incondizionato appoggio politico, per offrire ai bolognesi una concreta e valida possibilità di vittoria, nel convincimento che anche l’alternanza nell’amministrazione della città rappresenta un grande valore".

Queste le parole di Enrico Aimi, Coordinatore Regionale di Forza Italia Emilia che oggi, a poche ore dalla visita di Matteo Salvini in città, conferma l'appoggio a Battistini per le prossime amministrative.

Il leader della Lega, ai gazebo sotto le Due Torri, ha dichiratao: "Conto che Fabio (Battistini, ndr) possa essere la nuova speranza per Bologna". Parole alle quali sono seguite le dichiazioni del coordinatore di FI.