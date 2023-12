Forza Italia nuovi vertici, Stanzani in provincia Massari in città: "Riformiamo il partito" I VIDEO

Primo congresso in città dopo la scomparsa di Berlusconi, gli azzurri si preparano alle elezioni europee ed amministrative

Forza Italia è "pronta a scendere in campo per il bene" della regione. Sono stati eletti Nicola Stanzani e Lanfranco Massari (rispettivamente al coordinamento provinciale e comunale) per traghettare il partito verso le elezioni europee ed amministrative.

Presenti al primo congresso in città dopo la mancanza di Berlusconi: Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice Forza Italia Emilia-Romagna Valentina Castaldini, capogruppo in Regione Emilia-Romagna e coordinatrice Forza Italia Emilia. Hanno presieduto l'incontro anche i deputati azzurri Cristina Rossello e Andrea Orsini.