Nominati i nuovi vertici di Forza Italia, chi sono Massari e Stanzani

Forza Italia ha scelto i suoi nuovi vertici durante il congresso del 17 dicembre. L’incontro degli azzurri all’Holiday Inn di Bologna Fiera, il primo dopo la morte di Berlusconi, ha rappresentato un passo importante per il partito. I due candidati unitari scelti dagli elettori di centrodestra sono nomi ben noti in città, ma approfondiamo meglio il loro passato:

Il nuovo coordinatore cittadino: Lanfranco Massari

Lanfranco Massari conosce a fondo il territorio e i cittadini di Bologna. Dopo aver dedicato oltre trent'anni della sua vita professionale e passione all'interno di Confcooperative, ha deciso di mettersi ancora in gioco per il bene comune e il prossimo, abbracciando la politica con la tessera dei colori di Forza Italia.

Nato nel 1957, è sposato e ha tre figli. La sua carriera lo ha visto crescere all'interno di Confcooperative - Terre dell'Emilia, dove ha iniziato nel lontano 1986. Nel corso degli anni, è diventato un punto di riferimento per tutte le relazioni istituzionali dell'ente, ricoprendo anche il ruolo di presidente di FederCultura.

Attualmente, Lanfranco Massari è il Coordinatore e portavoce di Tim.Bo, il coordinamento permanente dell'imprenditoria metropolitana bolognese. Ha servito come Presidente di FederCultura Turismo Sport di Confcooperative e ha fatto parte dei Consigli di amministrazione di Cciaa di Bologna e di Bologna Welcome srl.

Nel dicembre dell'anno scorso, ha ricevuto il titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dalle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questo riconoscimento è solo l'ultimo di una lunga serie, frutto del suo impegno sia nel mondo lavorativo che in quello civico.

Il suo curriculum si caratterizza per il coinvolgimento nel terzo settore, nella sussidiarietà e nel volontariato. Fin dai tempi degli studi superiori, Lanfranco Massari è stato un promotore e animatore di associazioni, gruppi giovanili e iniziative culturali, educative e di promozione sociale.

Il coordinatore provinciale, già consigliere comunale, Nicola Stanzani

Nato a Bologna, classe 1972, Stanzani ha all'attivo una carriera eclettica e un forte impegno nel volontariato. È sposato e ha quattro figli. Ha conseguito la laurea in Scienze Agrarie presso l'Università degli Studi di Bologna e successivamente ha ottenuto il dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Statistica della Facoltà di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

La sua formazione include anche il diploma di Infermiere generico - Assistente di Sanità ottenuto presso l'Ospedale Militare di Padova, in servizio nell'Esercito Italiano, e un Master in Europrogettazione presso l'Associazione Italiana dei Comuni e delle Regioni d'Europa.

Come libero professionista, Nicola ha fornito consulenza strategica, temporary management e servizi amministrativi a numerose aziende in diversi settori, tra cui multi servizi, informatica, ricerca e sviluppo, servizi di ingegneria e distribuzione alimentare. Ha coordinato con successo vari progetti di ricerca e sviluppo a livello europeo e nazionale ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche, divulgative e didattiche in diversi campi.

Attualmente, Nicola Stanzani ricopre la posizione di direttore generale in un'azienda di servizi nel settore agroalimentare. Al di fuori del suo lavoro, è fortemente coinvolto nel volontariato in diversi ambiti, tra cui sportivo, sociale e educativo.

E' stato consigliere del Quartiere Savena nei mandati 2004-2009 (Cofferati) e 2016-2021 (Merola bis). Attualmente, è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Bologna. Il suo impegno quotidiano lo porta a interagire con il territorio cittadino e metropolitano, ascoltando e rispondendo alle esigenze e alle peculiarità della comunità.

Con questa squadra Forza Italia ambisce ad alti risultati alle prossime elezioni puntando ad “10% alle nazionali e 20% alle regionali”. Gli azzurri si impegnano anche per le elezioni europee e amministrative dietro l’angolo.