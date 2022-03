Forza Italia, nuovi incarichi: Valentina Castaldini nominata Commissario provinciale di Bologna

La nomina per Forza Italia è arrivata dal coordinatore nazionale e onorevole Antonio Tajani e dal coordinatore regionale e senatore Enrico Aimi, dopo una consultazione con il coordinamento nazionale. Nuovo incarico dunque per Valentina Castaldini, capogruppo in regione e da oggi Commissario provinciale di Bologna per Forza Italia: "A loro vanno i miei più sentiti ringraziamenti a cui aggiungo anche quelli al vicecoordinatore nazionale e presidente del gruppo di Forza Italia in Senato, Anna Maria Bernini, con cui in questi anni mi sono confrontata sul territorio e per il territorio. Grazie anche al senatore Gregorio Fontana, responsabile organizzazione Forza Italia" scrive Castaldini.

"Lascio così il testimone del coordinamento cittadino di Bologna, che ho coltivato e fatto crescere con dedizione e impegno per il bene della città, raggiungendo risultati esemplari per le Amministrative di ottobre – riportando Forza Italia in comune a Bologna e in quattro Quartieri. E per tutto il buon lavoro che ancora verrà fatto rivolgo i miei più sentiti auguri ad Aldo Marchese, con cui abbiamo sempre lavorato fianco a fianco, nominato mio successore in questo importante ruolo - si legge nella nota della capogruppo - Ora, guardando al futuro e al mio nuovo ruolo non posso che dire che non cambierò il mio modo di lavorare e di agire, convinta dei valori di un partito moderato, liberale e cristiano, credibile a livello locale, nazionale e non solo per un domani pieno di libertà e prosperità per il nostro territorio. Senza dimenticare naturalmente il periodo della pandemia che speriamo di lasciarci alle spalle e quello che verrà per gli equilibri labili della guerra della Russia all’Ucraina".

Castaldini ha già previsto un calendario di incontri sul territorio della provincia bolognese con tutti gli interlocutori del partito: dai sindaci della coalizione ai consiglieri eletti, sempre in collaborazione con chi – eletto – in questi anni ha già lavorato su un territorio che ben conosce tra punti di forza e punti da migliorare: "Anche per questo terrò sempre bene a mente la collaborazione con le tre componenti azzurre sul nostro territorio: i Seniores, il movimento giovanile e Azzurro Donna. Sarà anche per me l’occasione per invitarli al Congresso nazionale di Forza Italia, cui parteciperà il presidente Silvio Berlusconi, previsto a Roma i prossimi 8 e 9 aprile. C’è una lunga strada da fare insieme, con un’attenzione particolare al circondario imolese e alle zone di montagna. Ma resto convinta che sta per iniziare una nuova stagione che segnerà il ritorno della centralità di Forza Italia sullo scacchiere della coalizione"