Elezioni, Fiore presenta simbolo di Forza Nuova. L'ira del Pd: "Il fascismo è reato"

"Roberto Fiore ha presentato ieri il simbolo di Forza nuova per le elezioni politiche. Dopo l'assalto alla sede della Cgil avevamo chiesto, con una mozione parlamentare, lo scioglimento delle organizzazioni di estrema destra. Si applichi finalmente la previsione costituzionale relativa al divieto di ricostituzione del Partito fascista".

Lo afferma Andrea De Maria, parlamentare bolognese del Pd, con un post su Facebook.

Il sindaco dem di Bologna, Matteo Lepore, batte sullo stesso tasto via Twitter: "Ma Roberto Fiore non era in carcere per l'assalto alla Cgil di Roma? Ora si candida pure alle elezioni del 25 settembre. Applichiamo e difendiamo la Costituzione finché c'è. Il fascismo è reato non un programma elettorale".