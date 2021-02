Addio a Franco Marini, Bonaccini: "Perdiamo una figura di grande intelligenza e umanità"

“Personalità autorevole, un uomo delle istituzioni che ha dedicato tutta la propria vita all'impegno per una società più giusta". Il Presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha commentato la notizia della scomparsa di Franco Marini.

“Perdiamo una figura di grande intelligenza e umanità - prosegue Bonaccini -, una persona che si è sempre contraddistinta per serietà, rigore e passione. Nel sindacato prima, dove si spese continuamente per i diritti di lavoratori e lavoratrici, e nelle istituzioni, guidato sempre dal rispetto e dalla difesa della Costituzione e dei principi di democrazia e solidarietà. Alla famiglia, agli amici e a quanti lo hanno conosciuto- conclude - va la più sincera vicinanza e un profondo cordoglio, a nome mio personale e di tutte le Regioni”.

Marini, originario di San Pio delle Camere (L'Aquila), aveva 87 anni ed era stato ricoverato oltre un mese fa all'ospedale San Camillo di Rieti, dopo aver contratto il Covid.

E' stato segretario generale della Cisl, presidente del Senato, ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, segretario del Partito Popolare Italiano e parlamentare europeo.

È stato anche presidente del comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.