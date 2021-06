Fratelli d'Italia al giardino Fava di via Milazzo: "Basta a spaccio, risse e bivacchi. Servono interventi urgenti"

Galeazzo Bignami e Marco Lisei da questa mattina al presidio di sicurezza: "In 10 anni non solo non si è fatto nulla, il problema è degenarato ulteriormente"

Fratelli d'Italia oggi ha organizzato un presidio la sicurezza in via Milazzo all'ingresso del Giardino Fava per chiedere all'Amministrazione e alle Forze dell’Ordine una presenza costante per contrastare i fenomeni di spaccio, degrado e delinquenza per tutelare e garantire un adeguato livello di sicurezza ai residenti. "Piazza dei Martiri, via Milazzo, via Gramsci, via Boldrini e Cavaticcio, sono sempre più colpite da fenomeni di spaccio, risse e bivacchi ed i cittadini si sentono sempre più insicuri perché le zone insicure si stanno allargando su tutta la città. Occorrono interventi urgenti per implemplementare i controlli delle forze dell'ordine e della polizia locale, la videosorveglianza e eventi culturali di presidio del territorio. Torneremo costantemente in queste zone come facciamo da anni." spiega Galeazzo Bignami.

Marco Lisei: "La sicurezza è una priorità in città, come ci riporta anche l'ultimo sondaggio di Nomisma, la sinistra si disintetessa completamente e in 10 anni non solo non ha fatto nulla, ma ha consentito addirittura che il problema degenerasse ulteriormente".

Anche Stefano Cavedagna, Responsabile provinciale Fdi ed Enrico Cevolani intervengono sul tema: "Stanno venendo tanti cittadini a firmare ed a ringraziarci perché siamo gli unici che si stanno occupando della sicurezza in zona. Qui c'è paura anche ad uscire di casa. Informeremo il Prefetto dei problemi di questa zona"