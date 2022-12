FdI a Autostrade: "Contrari al Passante, di green non c'è nulla"

Alcuni esponenti di Fratelli d'Italia Bologna hanno incontrato una delegazione di Autostrade per l'Italia SpA, per parlare del Passante di Mezzo, l'allargamento della tangenziale e dell’autostrada. Gli ostacoli al progetto erano già stati evidenziati, e ribaditi, da alcuni esponenti della maggioranza di Governo all'indomani delle elezioni del 25 settembre.

Lo stesso sottosegretario ai Trasporti Galeazzo Bignami aveva dichiarato di essere al lavoro "per contenere gli effetti negativi dell'infrastruttura che rischia di essere una penalizzazione per la nostra città, ancor più se si caratterizzerà insieme a un'altra opera che però vogliamo evitare come il tram".

"Abbiamo espresso le nostre valutazioni sul progetto, ribadendo tutta la nostra contrarietà alla realizzazione dell’opera che, dopo trentacinque anni di inutile dibattito, è rimasta ferma alla soluzione prospettata e progettata negli anni ottanta - scrivono in una nota il senatore Marco Lisei e Marta Evangelisti, capogruppo FDI in Regione - non può essere considerato un’opera infrastrutturale utile ai fabbisogni della città, anzi per molti versi dannosa. Come è noto, il Bologna rappresenta un importante nodo stradale di rilevanza nazionale. La soluzione per noi ribadita, ma mai sufficientemente approfondita, rimane quella del Passante Sud".

Quindi i meloniani confermano la necessità di "contenere danni e disagi che certamente si verificheranno nei prossimi anni. Danni di cui sono responsabili i partiti che hanno promosso con tanto entusiasmo questa opera".

E Autostrade? "La società ha recepito quanto proposto riservandosi ulteriori verifiche. In particolare, si è convenuto sulla opportunità di approfondire il potenziale di un nuovo svincolo autostradale sull’Aeroporto Marconi, anche in un’ottica strategica, così come di valutare migliorie alla viabilità locale nella zona compresa tra San. Donato e Via delle Roveri - sottolineano Lisei ed Evangelisti - Inoltre hanno confermato disponibilità a valutare la fattibilità di nuovi tratti coperti degli assi stradali a traffico intenso, in prossimità delle aree abitate".

"Abbiamo constatato che attualmente nulla è stato previsto formalmente in merito, cosa che ci sorprende vista le roboanti dichiarazioni della sinistra che governa la città di un passante green. Di green non c’è nulla se non chiacchiere da carta stampata. Noi invece proseguiremo il lavoro per portate miglioramenti veri per i cittadini, quelli che la sinistra, incassato il voto e vinto le elezioni ha abbandonato. Riteniamo l’incontro con i vertici della società Autostrade per l'Italia S.p.A un proficuo inizio" concludono.