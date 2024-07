Il G7 entra nel vivo: lavori al via al Tecnopolo (blindatissimo)

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Entrano nel vivo il G7 a Bologna con il summit di stamane, 10 luglio, al Tecnopolo dove si sono riunite le delegazioni di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti d’America per confrontarsi sulla centralità della ricerca e della scienza per un futuro più equo e sostenibile. Massima l'allerta e le precauzioni per la sicurezza: la città felsinea è blindatissima per ospitare i big del mondo, accolti tra le proteste: dapprima il blitz di Extinction Rebellion (con attivisti incatenati sotto il Comune) poi le scritte di dissenso proiettate sulla torre degli Asinelli, simbolo della città.

La riunione ministeriale del Gruppo dei 7 è presieduta dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

Dalla sicurezza della ricerca alle tecnologie emergenti. Dalle grandi infrastrutture scientifiche alla protezione dei mari e delle biodiversità, fino alla collaborazione scientifica con i Paesi africani. Sono questi i principali temi che saranno discussi intorno al tavolo.

Il messaggio di Bernini

"L'incontro dei ministri della scienza e della tecnologia del G7 è un'occasione eccezionale per affermare l'impegno comune sui temi della ricerca e dell'alta formazione. Un futuro più equo e sostenibile, con una qualità della vita migliore per tutti si costruisce insieme. Questo è lo scopo del G7: trovare soluzioni comuni, rafforzando gli ecosistemi della conoscenza e della ricerca, per garantire un futuro più equo e sostenibile". Così la ministra Bernini, oggi al Tecnopolo di Bologna per la riunione ministeriale del G7 dedicata a Scienza e Tecnologia dove è arrivata anche la commissaria europea per l'Innovazione e la Ricerca, Iliana Ivanova.

Sicurezza

Per garantire la massima sicurezza, è presidiata dalle forze dell’ordine tutta la zona del summit. All’aeroporto Marconi e alla stazione la Polizia di Frontiera Aerea e la Polizia Ferroviaria vigileranno per assicurare una cornice di sicurezza in occasione degli arrivi e delle partenze delle personalità.

In totale, per ogni giornata del G7 a Bologna saranno operativi 150 uomini per i reparti inquadrati, a cui si aggiungerà personale territoriale e specialista delle diverse forze di Polizia, per un impiego complessivo di oltre 500 uomini al giorno.

Il programma

Saranno cinque le sessioni tematiche di lavoro che si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 10 e giovedì 11, con l’ultimo incontro di lavoro al termine del quale ci sarà l’adozione della Dichiarazione finale e la conferenza stampa del Ministro Bernini.

Ma il G7 di Bologna ha visto l’arrivo delle delegazioni già da ieri.

Nel dettaglio questo il programma per la due giorni di lavori:

09:00 Arrivo Delegazioni G7 e accoglienza del Ministro Anna Maria Bernini al Tecnopolo di Bologna

09:30 Apertura del G7 - Sessione 1: Sicurezza e Integrità della Ricerca Scientifica.Scienza Aperta e Comunicazione Scientifica al Tecnopolo di Bologna

11:00 Sessione 2: Grandi Infrastrutture di Ricerca al Tecnopolo di Bologna

12:00 Visita al Supercomputer Leonardoal Tecnopolo di Bologna

14:00 Sessione 3: Cooperazione con l’Africa nei settori Ricerca e Innovazione al Tecnopolo di Bologna

